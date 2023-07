Giá xăng hôm nay 19/7: Phục hồi sau giảm nhẹ?

Bảng giá xăng dầu hôm nay 19/7 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.



Giá xăng dầu trong nước ngày 18/7

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 18/7, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 7h00 ngày 18/7/2023 như sau:

Xăng/dầu Thay đổi Giá không cao hơn Xăng RON95-III + 69 đồng/lít 21.497 đồng/lít Xăng E5RON92 - 51 đồng/lít 20.419 đồng/lít Dầu diesel 0.05S + 441 đồng/lít 18.610 đồng/lít Dầu hỏa + 394 đồng/lít 18.320 đồng/lít Dầu mazut 180CST 3.5S + 665 đồng/kg 15.288 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ ngày 11/7/2023. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 20 đợt điều chỉnh, trong đó có 10 đợt tăng, 7 đợt giảm và 3 đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h17 ngày 17/7/2023 như sau

Tên loại Kỳ hạn Sàn giao dịch Giá %thay đổi Đơn vị tính Dầu thô Giao tháng 11/2023 Tokyo 65.010 - JPY/thùng Giá dầu Brent Giao tháng 9/2023 ICE 78,72 0,27 USD/thùng Dầu Thô WTI Giao tháng 8/2023 Nymex 74,33 0,34 USD/thùng

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,34% lên 74,33 USD/thùng vào lúc 8h12 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 0,27% lên 78,72 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm hơn 1,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (17/7) sau khi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc yếu hơn dự kiến làm dấy lên nghi ngờ về sức cầu ở quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới và việc khởi động lại một phần sản lượng bị đình trệ của Libya cũng gây áp lực lên giá.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II, thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích là 7,3%, do nước này mất đà phục hồi sau đại dịch.

Ông Warren Patterson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa của ING, cho biết GDP đạt được dưới mức mong đợi, do đó sẽ không làm giảm bớt những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 1,7% xuống 78,50 USD/thùng và giá dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 74,15 USD, giảm 1,7%. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của cả hai loại dầu.

Theo ông Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch của BOK Financial, hoạt động mua vào của các quỹ phòng hộ đã chậm lại do có ý kiến cho rằng nhu cầu có thể đã bị phóng đại sau những con số yếu từ Trung Quốc.

Giá dầu tăng chóng vánh sau thông báo của Reuters về việc Arab Saudi gia hạn đợt giảm sản lượng tự nguyện. Thông báo này sau đó đã được rút lại vì nó lặp lại tin tức được công bố vào ngày 4/6.

Dầu cũng chịu áp lực trong phiên đầu tuần về việc nối lại sản lượng tại hai trong số ba mỏ dầu của Libya đã đóng cửa vào tuần trước. Sản lượng đã bị đình trệ bởi một cuộc biểu tình chống lại vụ bắt cóc một cựu bộ trưởng tài chính.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Nga từ các cảng phía tây sẽ giảm 100.000 - 200.000 thùng/ngày vào tháng tới, một dấu hiệu cho thấy Moscow đang thực hiện đúng cam kết giảm nguồn cung song song với Arab Saudi.

Tại Mỹ, sản lượng dầu đá phiến cũng có thể giảm xuống gần 9,40 triệu thùng/ngày trong tháng 8, đây sẽ là mức giảm hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 12/2022, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy.