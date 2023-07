Tỷ giá USD hôm nay (7/7/2023): Đồng USD có tiếp đà tăng lên?

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/7) sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin tỷ giá USD hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về tỷ giá USD trên thế giới, trong nước, giá USD trên thị trường… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Ảnh minh họa.

Tỷ giá USD trên thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 103,35 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam) hôm 6/7.

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% ở mức 1,0854. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,06% ở mức 1,2698. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,17% ở mức 144,41.

Theo Investing, đồng USD tăng cao hơn so với các loại tiền tệ chính khác sau biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) củng cố kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất khác vào cuối tháng 7.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai quỹ Fed cho thấy, kỳ vọng tăng 25 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp chính sách tháng 7 là 88,7%.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro giảm 0,21%, xuống mốc 1,0854 USD.

Đồng USD cũng tăng lên mốc 144,48 yên, nhưng vẫn ở dưới ngưỡng 145. Tuần trước, đồng bạc xanh đã tăng vọt lên mức 145,07, lần đầu tiên kể từ tháng 11. Trong khi đó, đồng AUD giảm 0,5%, xuống còn 0,6658 USD.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ngày 6/7 vẫn được niêm yết ở mức 23.400 đồng/USD (mua vào) nhưng điều chỉnh chiều bán ra tăng 16 đồng so với hôm 5/7, niêm yết ở mức 24.969 đồng/USD.

Tỷ giá USD trong nước sáng 6/7 đồng loạt tăng mạnh khi các ngân hàng điều chỉnh giá mua bán USD lên tới 85 đồng . Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank giá USD được niêm yết ở mức 23.550 đồng/USD (mua tiền mặt)/23.580 đồng (mua chuyển khoản)/23.920 đồng (bán ra), tăng mạnh tới 60 đồng mỗi chiều so với hôm 5/7.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường "chợ đen" hôm 6/7.

Tại Vietinbank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 23.505 đồng/USD (mua tiền mặt)/23.585 đồng/USD (mua chuyển khoản)/23.925 đồng/USD (bán ra), tăng 50 đồng chiều mua tiền mặt, 90 đồng chiều mua chuyển khoản và tăng 10 đồng chiều bán ra so với cùng giờ hôm 5/7.

Tại ngân hành BIDV niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.600 – 23.900 đồng/USD, tăng mạnh 65 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Tại ngân hàng Techcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.594 – 23.945 đồng/USD, tăng mạnh 50 đồng/USD cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Tại ngân hàng Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 23.520 – 23.910 đồng/USD, tăng 50 đồng/USD chiều mua và tăng 40 đồng/USD chiều bán so với mức niêm yết trước.