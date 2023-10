Giá vàng hôm nay 22/10: Tiếp tục bùng nổ?

Bảng giá vàng hôm nay 22/10 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.



Giá vàng trong nước

Trước đó, trong bản tin giá vàng ngày 21/10. Giá vàng 9999 trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10/2023, được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 70.250.000 đồng/lượng – 71.070.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 70.300.000 đồng/lượng – 71.100.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 70.200.000 đồng/lượng – 71.100.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 70.300.000 đồng/lượng – 71.100.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 70.250.000 đồng/lượng – 71.070.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 70,25 – 70,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 70,25 – 70,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay 22/10: Tiếp tục bật tăng? (ảnh minh họa: Internet).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ngày 21/10, theo trang tin tài chính Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 (21/10) theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 1.980,900 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 57,905 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 12,345 triệu đồng/lượng.

Khi kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, vàng đang trên đà tiếp tục tăng và hướng tới tuần tăng thứ Hai liên tiếp, do lo ngại về sự leo thang nghiêm trọng hơn nữa trong cuộc xung đột ở Trung Đông đã thúc đẩy sức hấp dẫn lưu trữ tài sản trú ẩn an toàn của vàng thỏi. Hiện, giá vàng giao ngay tăng 0,3% ở mức 1.979,39 USD/ounce vào lúc 3:04 chiều. ET (1904 GMT), sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 vào đầu phiên. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,7% ở mức 1.994,40 USD.

Theo Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết: Mọi người đổ xô vào vàng và tìm thấy cảm giác an toàn trước những rủi ro địa chính trị. Nếu xung đột ở Trung Đông leo thang, giá vàng sẽ vượt qua mức 2.000 USD. Vàng đã tăng 2,5% trong tuần này và tăng thêm gần 160 USD kể từ khi bắt đầu xung đột.

Còn Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo chia sẻ rằng, về mặt kỹ thuật, việc không bắt đầu hợp nhất quá hạn và điều chỉnh giảm xuống mức 1.946 USD có thể khiến giá vàng tăng cao hơn và cuối cùng thách thức ngưỡng kháng cự quanh mức 2.075 USD.