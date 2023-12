Bảng giá vàng hôm nay 11/12 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.



Giá vàng trong nước

Trước đó, trong bản tin giá vàng ngày 10/12. Giá vàng 9999 trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 10/12/2023, được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 72.800.000 đồng/lượng – 74.020.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 72.800.000 đồng/lượng – 74.100.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 73.000.000 đồng/lượng – 74.100.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 72.800.000 đồng/lượng – 74.100.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 72.800.000 đồng/lượng – 74.020.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 72,82 – 73,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 72,80– 74,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay 11/12: Chững lại? (ảnh minh họa: Internet).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ngày 10/12, theo trang tin tài chính Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 (10/12) theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.004,440 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 57,848 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 14,952 triệu đồng/lượng.

Kim loại vàng kết thúc một tuần giao dịch đầy biến động khi đầu tuần đã phá đỉnh kỉ lục ở mức cao nhất mọi thời đại là 2.135 USD/ounce, song đến cuối tuần, bất ngờ sụt giảm mạnh sát mức kháng cự 2.000 USD/ounce, cụ thể, hiện đang ở mức 2.004 USD/ounce. Vàng đã đạt được mức đóng cửa hàng tháng trên 2.000 USD vào tháng 11 nhờ trái phiếu tăng giá nhưng không thể tiếp tục được đà tăng mạnh của nó.

Theo dữ liệu báo cáo bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 11 của Hoa Kỳ mới công bố cho thấy tín hiệu tốt hơn mong đợi đã khiến vàng bị phá vỡ đồng thời gây áp lực lên trái phiếu và đẩy lợi suất của Mỹ lên cao hơn.

Trong đó, trong tháng 11, các nhà tuyển dụng Mỹ đã bổ sung thêm 199.000 việc làm so với dự báo là 185.000 việc làm. Sự trở lại của các công nhân ô tô đình công đã tăng số lượng lên 30.000. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 3,90% xuống 3,70%. Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,40% so với ước tính là 0,30% do mức tăng hàng năm ở mức 4% phù hợp với dự báo. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động được cải thiện từ mức 62,70% lên 62,80% trong tháng 11, điều này có thể làm giảm áp lực lạm phát về tiền lương.

Trước đó, các nhà đầu tư dự đoán khoảng 60% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024. Nhưng sau khi dữ liệu việc làm tháng 11/2023 được công bố, tỷ lệ dự đoán này đã giảm xuống dưới 50% và tháng 5/2024 được dự báo là thời điểm FED có khả năng cắt giảm lãi suất.