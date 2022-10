Chứng khoán ngày 11/10: Các cổ phiếu được khuyến nghị

Khuyến nghị mua BSR với giá mục tiêu 32.100 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) công bố doanh thu sơ bộ 9 tháng đầu năm 2022 là đạt 126 nghìn tỷ đồng (+89,4% YoY) và LNST đạt 13 nghìn tỷ đồng (+90,2% YoY), nhờ biên xăng dầu ở mức cao. Doanh thu và LNTT sơ bộ 9 tháng hoàn thành 85,1% và 86,7% dự báo cả năm của chúng tôi và phù hợp với kỳ vọng.

Trong quý 3/2022, BSR ghi nhận LNST đạt 501 tỷ đồng (+5,1% YoY) và giảm 95% so với quý trước (QoQ), một phần do dự phòng hàng tồn kho và biên xăng dầu giảm so với quý 2.

VCSC hiện đang có khuyến nghị MUA đối với BSR với giá mục tiêu 32.100 đồng/cổ phiếu (tổng mức sinh lời dự kiến là 71,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,2%). Theo mức giá đóng cửa 7/10, BSR đang giao dịch ở mức P/E 2022 dự kiến là 4,0 lần.

Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên 11/10?

Khuyến nghị mua DPM với giá mục tiêu 57.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Đạm Phú Mỹ (DPM) công bố KQKD sơ bộ 9 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 15 nghìn tỷ đồng (+94,8% YoY) và LNTT đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+194,4% YoY), chủ yếu do giá urê toàn cầu cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, giá urê Trung Đông trung bình tăng 82% YoY đạt 739 USD/tấn do chi phí năng lượng tăng và nguồn cung từ Nga, Trung Quốc và Châu Âu giảm trong khi nhu cầu urê tiếp tục được phục hồi. Doanh thu và LNTT sơ bộ 9 tháng đầu năm 2022 lần lượt hoàn thành 88,2% và 97,7% dự báo cả năm và vượt kỳ vọng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng bán phân bón và hóa chất đạt 940.000 tấn, bao gồm 680.000 tấn urê (+26% YoY – tương đương 81% dự báo cả năm), 140.000 tấn phân NPK và 50.000 tấn NH3. Ngoài ra, sản lượng xuất khẩu của DPM đạt 155.000 tấn.

Trong quý 3/2022, DPM ghi nhận LNTT đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (+50% YoY; -31% so với quý trước (QoQ)) do tính chất mùa vụ.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho DPM với giá mục tiêu là 57.000 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 45,2%, bao gồm lợi suất cổ tức là 11,7%).

Khuyến nghị mua HPG với giá mục tiêu 39.200 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố tăng trưởng sản lượng bán khả quan trong 9 tháng 2022.

Về cơ cấu sản lượng bán 9 tháng 2022 theo từng sản phẩm, HPG đã bán 3,4 triệu tấn thép xây dựng (+24% YoY - hoàn thành 79% dự báo cả năm), 2,0 triệu tấn HRC (+5% YoY - hoàn thành 77% dự báo cả năm), 577.000 tấn ống thép (+16% YoY - hoàn thành 79% dự báo cả năm) và 249.000 tấn tôn mạ (-9% YoY - hoàn thành 58% dự báo cả năm).

Doanh số xuất khẩu thép xây dựng của HPG vẫn duy trì ở mức cao trong 9 tháng đầu năm 2022 với 1,0 triệu tấn, tương đương với sản lượng xuất khẩu của cả năm 2021.

Sản lượng bán các sản phẩm chính của HPG - bao gồm thép xây dựng và HRC - phù hợp với dự báo.

VCSC hiện đang có khuyến nghị MUA đối với HPG với giá mục tiêu 39.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự kiến là 126%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,8%.