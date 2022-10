"The Tropicana Garden 2” Lâm Đồng nhiều sai phạm bất ngờ bị kiểm tra

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND huyện Bảo Lâm về việc kiểm tra những sai phạm tại "dự án The Tropicana Garden 2" ở xã B’lá, huyện Bảo Lâm. (Ảnh: Gia Thịnh). Đoàn kiểm tra bao gồm: Thanh tra Sở Xây dựng, Phòng Quy hoạch Kiến trúc Sở Xây dựng; lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm và các phòng ban, đơn vị có liên quan. (Ảnh: Dân Trí). Trong quá trình kiểm tra toàn diện, đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra 6 nội dung chính, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc tách thửa, hợp thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (Ảnh: Dân Việt). Quy hoạch về xây dựng, giao thông, nông thôn mới, việc hiến đất mở đường, hồ sơ cấp phép xây dựng; Kiểm tra việc triển khai đầu tư, xây dựng các công trình; Việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng trong việc tạm dừng tác động, đầu tư, xây dựng, thi công công trình… (Ảnh: Người đưa tin). Hình ảnh nhiều căn biệt thự được quảng cáo là “dự án The Tropicana Garden 2” xây dựng trên những ngọn đồi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định trên địa bàn xã B'Lá không có dự án nào mang tên như thế này. (Ảnh: Dân Trí). Trước đó, UBND xã B’Lá đã có có báo cáo gửi UBND huyện Bảo Lâm về việc xây dựng các công trình nhà ở tại “dự án The Tropicana Garden 2”. (Ảnh: Dân Việt). Qua kiểm tra, các thửa đất trên thuộc tờ bản đồ 48, mục đích sử dụng đất được ghi rõ là đất ở và đất nông nghiệp. Hiện các thửa đất đang được chủ sử dụng xây dựng các công trình nhà ở nông thôn. (Ảnh: Dân Việt). Một diễn biến liên quan, UBND huyện Bảo Lâm cũng đã có văn bản nêu rõ, các vị trí xây dựng nhà ở riêng lẻ (The Tropicana Garden 2) tại các thửa đất trên thuộc quy hoạch đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm). (Ảnh: Báo Xây dựng). Theo UBND huyện Bảo Lâm, các thửa đất tại “dự án The Tropicana Garden 2” không phù hợp với quy định nông thôn mới do huyện Bảo Lâm phê duyệt nên không đủ điều kiện xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn theo quy định. (Ảnh: Báo Xây dựng). Về vấn đề này, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra, truy trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan và yêu cầu dừng thi công dự án. (Ảnh: VTC News). Tuy nhiên, cuối tháng 9/2022, các cơ quan báo chí phản ánh, nhiều hạng mục công trình trong “dự án The Tropicana 2” vẫn được chủ đầu tư cho công nhân thi công. (Ảnh: VTC News).

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND huyện Bảo Lâm về việc kiểm tra những sai phạm tại "dự án The Tropicana Garden 2" ở xã B’lá, huyện Bảo Lâm. (Ảnh: Gia Thịnh). Đoàn kiểm tra bao gồm: Thanh tra Sở Xây dựng, Phòng Quy hoạch Kiến trúc Sở Xây dựng; lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm và các phòng ban, đơn vị có liên quan. (Ảnh: Dân Trí). Trong quá trình kiểm tra toàn diện, đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra 6 nội dung chính, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc tách thửa, hợp thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (Ảnh: Dân Việt). Quy hoạch về xây dựng, giao thông, nông thôn mới, việc hiến đất mở đường, hồ sơ cấp phép xây dựng; Kiểm tra việc triển khai đầu tư, xây dựng các công trình; Việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng trong việc tạm dừng tác động, đầu tư, xây dựng, thi công công trình… (Ảnh: Người đưa tin). Hình ảnh nhiều căn biệt thự được quảng cáo là “dự án The Tropicana Garden 2” xây dựng trên những ngọn đồi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định trên địa bàn xã B'Lá không có dự án nào mang tên như thế này. (Ảnh: Dân Trí). Trước đó, UBND xã B’Lá đã có có báo cáo gửi UBND huyện Bảo Lâm về việc xây dựng các công trình nhà ở tại “dự án The Tropicana Garden 2”. (Ảnh: Dân Việt). Qua kiểm tra, các thửa đất trên thuộc tờ bản đồ 48, mục đích sử dụng đất được ghi rõ là đất ở và đất nông nghiệp. Hiện các thửa đất đang được chủ sử dụng xây dựng các công trình nhà ở nông thôn. (Ảnh: Dân Việt). Một diễn biến liên quan, UBND huyện Bảo Lâm cũng đã có văn bản nêu rõ, các vị trí xây dựng nhà ở riêng lẻ (The Tropicana Garden 2) tại các thửa đất trên thuộc quy hoạch đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm). (Ảnh: Báo Xây dựng). Theo UBND huyện Bảo Lâm, các thửa đất tại “dự án The Tropicana Garden 2” không phù hợp với quy định nông thôn mới do huyện Bảo Lâm phê duyệt nên không đủ điều kiện xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn theo quy định. (Ảnh: Báo Xây dựng). Về vấn đề này, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra, truy trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan và yêu cầu dừng thi công dự án. (Ảnh: VTC News). Tuy nhiên, cuối tháng 9/2022, các cơ quan báo chí phản ánh, nhiều hạng mục công trình trong “dự án The Tropicana 2” vẫn được chủ đầu tư cho công nhân thi công. (Ảnh: VTC News).