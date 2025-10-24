Hà Nội

'Tiên nữ Uzbekistan' mặt xinh dáng chuẩn khiến nhiều người cứ ngỡ búp bê sống

Cộng đồng trẻ

'Tiên nữ Uzbekistan' mặt xinh dáng chuẩn khiến nhiều người cứ ngỡ búp bê sống

Vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào cùng vóc dáng cân đối, chuẩn mực đã giúp Karimova Elina "đốn tim" hàng triệu người hâm mộ. 

Trầm Phương
Karimova Elina, cô gái mang trong mình dòng máu lai Nga - Uzbekistan, đã trở thành một hiện tượng mạng xã hội và người mẫu ảnh nổi tiếng khắp châu Á nhờ sở hữu nhan sắc được ví von như "tiên nữ" hay "búp bê sống". (Ảnh: IGNV)
Elina Karimova sinh năm 1998 tại Uzbekistan, cô chuyển đến sinh sống tại Hàn Quốc từ năm 4 tuổi, điều này giúp cô thành thạo tiếng Hàn cùng với tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Nhật. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa nét đẹp Trung Á cuốn hút và phong cách thời trang, trang điểm chuẩn Ulzzang đã tạo nên một sức hút đặc biệt cho Elina. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, cô là một người mẫu ảnh, KOL (người có ảnh hưởng) và ca sĩ cover rất nổi tiếng tại xứ sở kim chi. (Ảnh: IGNV)
Sự nổi tiếng của cô lan rộng khắp châu Á với lượng người theo dõi khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 3 triệu lượt follow trên Instagram và hơn 13 triệu người theo dõi trên TikTok. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến Karimova Elina trở nên nổi bật chính là nhan sắc "búp bê" khó cưỡng. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn, với các đường nét hài hòa như được chạm khắc. (Ảnh: IGNV)
Đôi mắt to tròn, long lanh cùng sống mũi cao thẳng tắp chuẩn mực của nét đẹp châu Âu. Đôi môi căng mọng, quyến rũ, luôn là điểm nhấn nổi bật trong phong cách trang điểm của cô, cùng với làn da trắng hồng, căng mọng, mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Chính nhờ sự hoàn hảo từ gương mặt đến vóc dáng này mà người hâm mộ không ngần ngại gọi cô là "búp bê sống" hay "nữ thần". (Ảnh: IGNV)
Mặc dù không sở hữu chiều cao vượt trội (chỉ khoảng 1m63), Elina vẫn được ngưỡng mộ bởi vóc dáng mảnh mai, thon gọn và cân đối. Cô luôn biết cách khai thác tối đa lợi thế hình thể, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn, khi xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang. (Ảnh: IGNV)
Ngoài vai trò người mẫu ảnh, Elina còn có niềm đam mê với ca hát. Các video cover nhạc K-Pop bằng tiếng Hàn trên kênh YouTube cá nhân của cô luôn thu hút hàng triệu lượt xem nhờ giọng hát ngọt ngào và trong trẻo. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Elina Karimova #búp bê sống #mẫu ảnh #Uzbekistan #Hàn Quốc #người nổi tiếng

