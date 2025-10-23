'Nàng Hậu số 1 Vbiz' khoe bóng lưng ai ngắm cũng phải trầm trồ

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Nàng Hậu số 1 Vbiz' Kỳ Duyên vừa đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh khoe lưng trần siêu gợi cảm, bài đăng nhanh chóng viral với hàng chục nghìn tương tác.

Thiên Anh
Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh khoe lưng trần siêu gợi cảm, bài đăng nhanh chóng viral với hàng chục nghìn tương tác. "Chị Đẹp" Diệp Lâm Anh cũng phải nhanh chóng vào để lại bình luận "kêu cứu", thể hiện sự ngưỡng mộ, khen ngợi cô em gái.
Thực tế, với người luôn chú trọng ngoại hình như Kỳ Duyên, chạy bộ là bộ môn không chỉ giúp duy trì thể lực dẻo dai, mà còn mang đến vô số lợi ích về sắc đẹp.
Nàng Hậu từng chia sẻ giờ đây cô là "nạn nhân" của chạy bộ, cố gắng duy trì thói quen chạy bộ mỗi ngày, trung bình khoảng 15km. Việc tham gia chạy còn khiến Kỳ Duyên cảm thấy tiếc, nhưng là tiếc tiền mua quần áo mới vì body đẹp lên.
Nhờ chạy bộ đều đặn, Kỳ Duyên có thể giữ được vòng eo thon gọn, tăng độ săn chắc, đứng dáng cho cơ thể mà không lo tích tụ mỡ thừa.
Kỳ Duyên đến hiện tại có thể là nàng Hậu số 1 Vbiz nổi tiếng trong khoảng đam mê thể thao và xây dựng hình thể chuẩn chỉnh nhờ tập tành bài bản.
Với mỗi thú vui của mình, Kỳ Duyên luôn thể hiện sự nghiêm túc, đầu tư thời gian, công sức từ việc xây dựng kênh YouTube với series KY DUYEN FIT - hướng dẫn khán giả tập luyện tại nhà, cho đến truyền cảm hứng với bộ môn chạy bộ.
Thành quả của chuỗi ngày đổ mồ hôi được trông thấy rất rõ qua vóc dáng ngày một hoàn hảo của người đẹp sinh năm 1996.
Ngắm body 'mướt mượt' của Kỳ Duyên, netizen không khỏi trầm trồ.
Kỳ Duyện "nghiện" khoe lưng với đường cong cực phẩm.
