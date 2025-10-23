Hà Nội

Cô giáo dạy Yoga khiến fan mê mệt vì chụp góc nào cũng đẹp

Không chiêu trò nhưng Cô giáo dạy Yoga có tên Guo Z vẫn khiến netizen "say như điếu đổ" nhờ phong cách đầy tinh tế và vẻ đẹp tự nhiên hiếm thấy.

Thiên Anh
Guo Z, chủ nhân tài khoản Instagram Haca khiến cộng đồng mạng "say như điếu đổ" nhờ phong cách đầy tinh tế và vẻ đẹp tự nhiên hiếm thấy.
Với hơn 107.000 người theo dõi và gần 500 bài đăng, Guo Z được biết đến là người mẫu, nghệ sĩ và giáo viên (huấn luyện viên) Yoga - ba vai trò hòa làm một, tạo nên hình ảnh một người mẫu đa tài.
Nhìn qua trang cá nhân, dễ thấy Guo Z không hề theo đuổi phong cách quá táo bạo hay gợi cảm quá mức.
Cô thường xuất hiện trong những bộ đồ với đủ loại phong cách khác nhau, đôi khi là váy suông nhẹ, chụp trong ánh sáng tự nhiên - nơi đường cong cơ thể được tôn lên một cách mềm mại, tự nhiên và tinh tế. Đôi lúc lại là những trang phục khỏe khoắn năng động, hay thậm chí là sang trọng quý phái.
Chính phong cách đầy biến hóa này đã khiến hình ảnh của Guo Z trở nên nghệ thuật hơn, khác biệt hoàn toàn với những "influencer" theo đuổi một tạo hình cố định.
Không chỉ là một người mẫu, Guo Z còn có tư duy thẩm mỹ của một nghệ sĩ. Cách cô sắp xếp bố cục, tạo dáng và lựa chọn tông màu đều mang tính nghệ thuật, thậm chí bất kỳ bức ảnh nào của cô nàng cũng có thể làm bìa tạp chí thời trang.
Dáng đứng, ánh nhìn, hay đơn giản chỉ là tư thế giãn cơ cũng được cô biến thành một tác phẩm đầy cảm xúc.
Cũng nhờ làm giáo viên Yoga tại Nhật, Guo Z có được vóc dáng đầy thu hút khiến fan không thể rời mắt. Ngoài ra, cô xem yoga không chỉ là luyện tập cơ thể mà còn là hành trình tìm lại sự cân bằng nội tâm.
Hiện tại, dù có hàng trăm nghìn người theo dõi, Guo Z lại không theo dõi bất kỳ ai. Cô chọn cách sống tách biệt với vòng xoáy so sánh và cạnh tranh của mạng xã hội, chỉ tập trung chia sẻ những gì mình thấy đẹp và có ý nghĩa.
Điều đó càng khiến cô trở nên cuốn hút - vừa có sự tự do của người nghệ sĩ, vừa có sự tĩnh tại của người tập yoga.
