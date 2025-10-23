Hà Nội

Chân dung hot girl được đồn đoán là bạn gái mới của rapper MCK

Cộng đồng trẻ

Mới đây, nam rapper MCK khiến netizen xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới bên cạnh một cô gái được cho là người yêu mới của anh chàng.

Trầm Phương
Sau gần 4 năm kể từ khi kết thúc mối tình với nữ rapper tlinh, đời tư của rapper MCK luôn là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm đặc biệt. (Ảnh: IG @rpt.mckeyyyyy)
Mới đây, nam rapper cá tính này lại một lần nữa gây xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh thân mật bên cạnh một cô gái xinh đẹp, được đồn đoán là bạn gái mới của anh. (Ảnh: IG @rpt.mckeyyyyy)
Loạt ảnh do MCK đăng tải hoặc được chụp trong chuyến đi chung đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong đó, đáng chú ý nhất là bức ảnh phản chiếu chụp qua cửa kính ô tô dính mưa, ghi lại khoảnh khắc cặp đôi đứng bên cạnh nhau đầy tình cảm. (Ảnh: IG @rpt.mckeyyyyy)
Một bức ảnh khác là ảnh chụp toàn thân trước gương, cho thấy cả hai đứng cạnh nhau với phong cách thời trang đồng điệu: chất lừ, bụi bặm và mang đậm hơi thở đường phố. Cô gái mặc áo khoác oversized đen và tất cao cổ, trong khi MCK vẫn trung thành với chiếc quần jeans ống rộng đặc trưng và áo khoác tối màu. (Ảnh: IG @rpt.mckeyyyyy)
Mặc dù cả hai chưa chính thức lên tiếng xác nhận, những khoảnh khắc này được xem là động thái "ngầm" công khai mối quan hệ, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. (Ảnh: IG @b.fenle)
Cô gái được đồn đoán là "nửa kia" mới của MCK được nhiều người tìm kiếm và gọi tên Fenle. (Ảnh: IG @b.fenle)
Theo một số "thám tử mạng", Fenle không chỉ sở hữu nhan sắc cuốn hút mà còn có nền tảng học vấn đáng nể. Cô sinh năm 1999 và từng là Thủ khoa chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. (Ảnh: IG @b.fenle)
Với chuyên môn là nhiếp ảnh, Fen Le có gu thẩm mỹ rất cao. Cô hiện đang là một người mẫu trẻ đầy triển vọng và có niềm đam mê đặc biệt với thời trang. (Ảnh: IG @b.fenle)
Điều khiến cộng đồng mạng tin rằng Fen Le chính là bạn gái của MCK là sự tương đồng đáng kinh ngạc trong phong cách thời trang của cả hai. Cặp đôi có chung sở thích với những bộ cánh cá tính, nổi loạn và chất chơi, tạo nên sự hài hòa khi xuất hiện cùng nhau. (Ảnh: IG @b.fenle)
Trước đó, vào cuối năm 2023, tin đồn MCK hẹn hò Fen Le đã rộ lên khi fan phát hiện cả hai check-in cùng một địa điểm. Tuy nhiên, thời điểm đó nam rapper từng lên tiếng phủ nhận, cho rằng cô chỉ là "bạn bè". (Ảnh: IG @b.fenle)
