Bảo Khuyên Susan vừa gợi cảm, vừa ma mị trong thiết kế váy đỏ rực rỡ

Cộng đồng trẻ

Bảo Khuyên Susan vừa gợi cảm, vừa ma mị trong thiết kế váy đỏ rực rỡ

Trong thiết kế đầm đỏ rực rỡ, Bảo Khuyên Susan thể hiện một phong thái vừa quyến rũ, vừa mang nét bí ẩn, ma mị khó cưỡng.

Trầm Phương
Nổi tiếng là một hot girl Gen Z với phong cách thời trang biến hóa linh hoạt, Bảo Khuyên Susan luôn biết cách khẳng định gu thẩm mỹ độc đáo và thần thái cuốn hút của mình trong những hình ảnh mới. (Ảnh: IGNV)
Nếu như trong những bộ ảnh trước đó, Bảo Khuyên xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào, tràn đầy sức sống thì phong cách quyến rũ trong bộ ảnh mới lại hoàn toàn trái ngược. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Bảo Khuyên Susan chọn đầm hai dây màu đỏ ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Màu đỏ không chỉ là biểu tượng của sự nồng nhiệt, đam mê mà còn làm nổi bật làn da trắng cùng mái tóc đen dài bồng bềnh của cô. (Ảnh: IGNV)
Hot girl Gen Z này đã khéo léo kết hợp trang phục với phụ kiện vàng ánh kim nổi bật như vòng tay bản lớn, vòng tay ngọc trai và đôi bông tai Chanel sang chảnh, tạo nên tổng thể vừa cổ điển, vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm đậm, nhấn vào đôi mắt to tròn, sắc sảo cùng đôi môi đỏ mọng càng làm tăng thêm vẻ ma mị, cuốn hút như nhân vật bước ra từ truyện tranh hoặc hình tượng "cô vợ nhỏ" bên cạnh "tổng tài bá đạo" mà cư dân mạng thường ví von. (Ảnh: IGNV)
Những tư thế tạo dáng bên ly rượu vang trên chiếc sofa xám càng làm tôn lên vẻ sang trọng, có chút bí ẩn và lãng mạn. Bảo Khuyên Susan thể hiện khả năng diễn xuất trước ống kính đầy chuyên nghiệp, biến những bức ảnh "sống ảo" trở nên có hồn và đậm chất nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Với sắc vóc nổi bật và gu thời trang ấn tượng, Bảo Khuyên Susan là cái tên được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng" làm mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng thường xuyên biến hóa hình ảnh, từ quyến rũ, ngọt ngào bên sông Sài Gòn, nóng bỏng bên hồ bơi, đến đáng yêu với phong cách búp bê. (Ảnh: IGNV)
Dù đôi khi đối mặt với những ý kiến trái chiều về việc sử dụng app, filter, Bảo Khuyên Susan vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ. Cô liên tục làm mới bản thân, không ngừng thử thách ở nhiều phong cách khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngại thử nghiệm những set đồ lạ mắt, phối hợp khéo léo với các phụ kiện độc đáo, tạo nên phong cách đầy cá tín, khác lạ. Đây cũng là lý do giúp cô nàng thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
#Phong cách thời trang quyến rũ #Ảnh hưởng của Gen Z trong thời trang #Sáng tạo trong phối đồ phụ kiện #Nghệ thuật chụp hình nghệ thuật #Biến hóa hình ảnh cá nhân #Ảnh hưởng của mạng xã hội đến thời trang

