Lên sóng tư vấn tâm lý, nữ streamer nổi tiếng không ngờ

Cộng đồng trẻ

Lên sóng tư vấn tâm lý, nữ streamer nổi tiếng không ngờ

Giữa hàng nghìn cái tên nổi bật, Mira - nữ streamer đến từ Nga, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tâm lý học và Thần kinh học bất ngờ trở thành cái tên nổi tiếng.

Mira,streamer,tư vấn tâm lý,Nga,nghề streamer,tâm lý học,thần kinh học đã chọn một hướng đi tư vấn tâm lý theo phong cách gợi cảm.
Chính sự pha trộn độc đáo này đã giúp Mira trở thành hiện tượng mạng toàn cầu, thu hút hơn 1,1 triệu người theo dõi trên Instagram chỉ trong thời gian ngắn.
Trên nền tảng Twitch, cô nàng streamer hiện có 739.000 lượt theo dõi, cùng 227.000 người hâm mộ trên X.
Ban đầu, Mira chỉ xuất hiện trên sóng với những buổi chia sẻ nhẹ nhàng về tâm lý, stress hay cách thấu hiểu cảm xúc bản thân. Tuy nhiên, phong cách trò chuyện gần gũi, pha chút gợi cảm của nữ streamer nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người xem không thể rời mắt.
Mira thường xuất hiện trong trang phục giản dị nhưng quyến rũ, vừa chơi game vừa tâm sự với khán giả. Nhiều người xem ví buổi phát sóng của Mira như một buổi trị liệu tâm lý dễ chịu nhưng có thêm yếu tố giải trí.
Theo thống kê, chỉ trong một tháng, nữ streamer này đã có tới 631 giờ phát sóng, trung bình hơn 20 giờ mỗi ngày, và mỗi buổi stream thu hút khoảng 2.000 người xem trực tiếp - một con số đáng nể với một streamer độc lập.
Không dừng lại ở việc trò chuyện, Mira còn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện thực tế về các mối quan hệ, sự lo âu và áp lực của tuổi trẻ.
Mira không né tránh các chủ đề nhạy cảm, mà thường khéo léo dùng kiến thức chuyên môn để hướng khán giả đến cách nhìn tích cực, cân bằng tâm lý.
Chính điều này giúp Mira xây dựng được hình ảnh một bác sĩ tâm lý gợi cảm, vừa có tri thức, vừa có sức hút hình thể - điều hiếm thấy trong thế giới streamer.
Trên Instagram, Mira thường chia sẻ hình ảnh đời thường xen lẫn những bức ảnh nghệ thuật mang phong cách gợi cảm, tinh tế. Mỗi bài đăng của cô đều nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận, chứng tỏ sức ảnh hưởng vượt xa giới hạn của một streamer thông thường. Ảnh sử dụng trong bài: IGNV
Thiên Anh
