Thế giới

Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Afghanistan

Các tỉnh phía bắc của Afghanistan là Balkh và Samangan bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất mạnh 6,3 độ Richter.

An An (Theo Guardian)

Theo The Guardian, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông tin, tâm chấn của trận động đất mạnh 6,3 độ Richter vào rạng sáng 3/11 nằm cách Khulm 22 km về phía tây - tây nam, và ở độ sâu 28 km.

Cơn địa chấn được cảm nhận tại thủ đô Kabul và một số tỉnh khác ở Afghanistan.

Bộ Y tế Afghanistan cho biết, tính đến chiều 3/11, hơn 20 người được xác nhận đã thiệt mạng và khoảng 320 người khác bị thương trong thảm họa động đất này.

dongdat.png
Một người bị thương trong trận động đất ở Afghanistan rạng sáng 3/11. Ảnh: EPA.

Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo rằng các đội cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng ở tỉnh Balkh và Samangan, bắt đầu hoạt động cứu hộ, bao gồm vận chuyển những người bị thương và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

"Đá rơi từ trên núi chặn một tuyến đường cao tốc chính nối Kabul với Mazar-i-Sharif, nhưng con đường này sau đó đã được mở lại. Một số người bị thương và mắc kẹt dọc theo đường cao tốc đã được đưa đến bệnh viện", Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo.

Người phát ngôn của Bộ, Sharafat Zaman, nói rằng số thương vong ban đầu được ghi nhận ở các tỉnh Balkh và Samangan, nơi hứng chịu phần lớn thiệt hại. Cơn địa chấn cũng làm hư hại Nhà thờ Xanh Mazar-i-Sharif, một địa danh nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ 15.

Yousaf Hammad, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Afghanistan, cho biết hầu hết người bị thương chỉ bị các vết thương nhẹ và đã được xuất viện sau điều trị ban đầu.

>>> Mời độc giả xem video về trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ở Afghanistan

Nguồn video: X

Bài liên quan

Thế giới

Hơn 5.800 người thương vong trong thảm họa động đất ở Afghanistan

Tính đến tối 4/9, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Afghanistan đã tăng lên 2.205 người. Ngoài ra, 3.640 người khác bị thương.

Theo CBS News, người phát ngôn của chính quyền Taliban Hamdullah Fitrat ngày 4/9 cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Afghanistan đêm 31/8 đã tăng lên 2.205 người trong khi 3.640 người khác bị thương.

"Nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn địa chấn. Các khu lều trại được dựng lên tạm thời dành cho những người dân phải sơ tán. Việc phân phối viện trợ nhân đạo đang diễn ra", phát ngôn viên Hamdullah Fitrat thông tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Nhân chứng kể về trận động đất kinh hoàng ở Afghanistan

Sadiqullah chỉ kịp cứu được ba đứa con của mình trước khi mái nhà đã đổ sập xuống người anh trong trận động đất kinh hoàng vừa qua ở Afghanistan.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra vào đêm 31/8 có tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, cách thành phố Jalalabad, Afghanistan, khoảng 23 km về phía đông bắc.

Tại các tỉnh Kunar và Nangarhar bị ảnh hưởng nặng nề, trận động đất đã khiến người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi những ngôi nhà, phần lớn được làm bằng gỗ và bùn trong khu vực, đổ sập xuống khi họ đang ngủ.

Xem chi tiết

Thế giới

Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Philippines

Hai trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi tỉnh Davao Oriental, Philippines, vừa qua đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Theo Inquirer, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết, trận động đất mạnh nhất có cường độ 7,4 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Manay, Davao Oriental, vào lúc 9h43 sáng ngày 10/10.

Một dư chấn có cường độ 6,9 độ Richter đã xảy ra ở cùng khu vực gần 10 giờ sau đó, cùng nhiều dư chấn khác. Hai cơn địa chấn mạnh đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng ở Philippines và gây ra cảnh báo sóng thần, nhưng sau đó đã được dỡ bỏ.

Xem chi tiết

