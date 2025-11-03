Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Afghanistan

Các tỉnh phía bắc của Afghanistan là Balkh và Samangan bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất mạnh 6,3 độ Richter.

Theo The Guardian, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông tin, tâm chấn của trận động đất mạnh 6,3 độ Richter vào rạng sáng 3/11 nằm cách Khulm 22 km về phía tây - tây nam, và ở độ sâu 28 km.

Cơn địa chấn được cảm nhận tại thủ đô Kabul và một số tỉnh khác ở Afghanistan.

Bộ Y tế Afghanistan cho biết, tính đến chiều 3/11, hơn 20 người được xác nhận đã thiệt mạng và khoảng 320 người khác bị thương trong thảm họa động đất này.

Một người bị thương trong trận động đất ở Afghanistan rạng sáng 3/11. Ảnh: EPA.

Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo rằng các đội cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng ở tỉnh Balkh và Samangan, bắt đầu hoạt động cứu hộ, bao gồm vận chuyển những người bị thương và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

"Đá rơi từ trên núi chặn một tuyến đường cao tốc chính nối Kabul với Mazar-i-Sharif, nhưng con đường này sau đó đã được mở lại. Một số người bị thương và mắc kẹt dọc theo đường cao tốc đã được đưa đến bệnh viện", Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo.

Người phát ngôn của Bộ, Sharafat Zaman, nói rằng số thương vong ban đầu được ghi nhận ở các tỉnh Balkh và Samangan, nơi hứng chịu phần lớn thiệt hại. Cơn địa chấn cũng làm hư hại Nhà thờ Xanh Mazar-i-Sharif, một địa danh nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ 15.

Yousaf Hammad, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Afghanistan, cho biết hầu hết người bị thương chỉ bị các vết thương nhẹ và đã được xuất viện sau điều trị ban đầu.

>>> Mời độc giả xem video về trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ở Afghanistan

Nguồn video: X