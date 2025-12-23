Một chiếc ô tô lao vào đám đông đang chờ xem diễu hành ở Hà Lan, khiến 9 người bị thương.

AP đưa tin, chiếc ô tô đã lao vào đám đông đang chờ xem diễu hành ở Nunspeet, một thị trấn cách Amsterdam khoảng 80 km về phía đông, vào tối 22/12 (giờ địa phương).

"Người dân đã chờ đợi để xem cuộc diễu hành của đoàn xe được trang trí đèn Giáng sinh ở Nunspeet. Bất ngờ, một chiếc xe lao vào đám đông, khiến 9 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng", cảnh sát thông tin.

Chiếc ô tô lao vào đám đông đang chờ xem diễu hành ở Nunspeet, Hà Lan, khiến 9 người bị thương. Ảnh: apa.az.

Video từ hiện trường được đăng tải trên trang web của Đài truyền hình quốc gia NOS cho thấy chiếc xe bị hư hại và nắp capo mở. Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường.

Chính quyền thành phố Elburg thông báo trên mạng xã hội rằng cuộc diễu hành đã bị dừng lại sau sự cố.

Cảnh sát Gelderland cho biết trên mạng xã hội rằng vụ việc có thể không phải là hành động cố ý nhưng họ đang mở cuộc điều tra.

"Điều đáng lẽ phải là một khoảnh khắc thể hiện tinh thần đoàn kết lại kết thúc trong nỗi lo lắng và buồn bã tột cùng", Thị trưởng Jan Nathan Rozendaal nói.

Cảnh sát thông tin, người lái xe là một phụ nữ 56 tuổi đến từ Nunspeet, bị thương nhẹ.

"Người phụ nữ đã bị tạm giữ như thường lệ trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng", cảnh sát nói, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

