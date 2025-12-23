Hà Nội

Thế giới

Hiện trường vụ ô tô đâm vào trạm xe buýt ở Đức

Chiếc ô tô đâm vào một trạm xe buýt ở Đức, khiến 3 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị trấn Giessen, cách thành phố Frankfurt khoảng 53 km về phía bắc, hôm 22/12 (giờ địa phương).

Khi đó, một tài xế 32 tuổi đến từ Azerbaijan đã đâm vào trạm xe buýt ở thị trấn Giessen, khiến 3 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng, theo các nhà chức trách.

aptramxebuyt1.jpg
Chiếc xe bị hư hại sau khi đâm vào trạm xe buýt ở Giessen, Đức, ngày 22/12/2025. Ảnh: AP.
aptramxebuyt2.jpg
Cảnh sát đã tạm thời phong tỏa khu vực này sau khi tai nạn xảy ra. Ảnh: AP.

"Hiện chưa rõ chính xác diễn biến vụ việc. Cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Theo cảnh sát, tài xế, hiện ở Giessen, ban đầu va chạm với hai ô tô đang đi cùng chiều trước khi đâm vào người đi bộ tại trạm xe buýt. Sau đó, anh ta tiếp tục lái chiếc Audi cho đến khi dừng lại và bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát từ chối bình luận về việc đây là vụ tai nạn hay hành vi cố ý.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn giao thông ở Ấn Độ

Nguồn video: VNA
Bài liên quan

Thế giới

Tai nạn xe buýt ở Indonesia, hàng chục người thương vong

15 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại Indonesia.

Trang IANS đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ lối ra trạm thu phí Krapyak ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java, Indonesia, sáng ngày 22/12.

Theo Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Semarang, chiếc xe buýt chở khách được cho là đang di chuyển với tốc độ cao thì tài xế mất lái, khiến xe đâm vào rào chắn đường và lật úp.

Xem chi tiết

Thế giới

Ô tô lao vào đám đông đang chờ xem diễu hành ở Hà Lan

Một chiếc ô tô lao vào đám đông đang chờ xem diễu hành ở Hà Lan, khiến 9 người bị thương.

AP đưa tin, chiếc ô tô đã lao vào đám đông đang chờ xem diễu hành ở Nunspeet, một thị trấn cách Amsterdam khoảng 80 km về phía đông, vào tối 22/12 (giờ địa phương).

"Người dân đã chờ đợi để xem cuộc diễu hành của đoàn xe được trang trí đèn Giáng sinh ở Nunspeet. Bất ngờ, một chiếc xe lao vào đám đông, khiến 9 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng", cảnh sát thông tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Hai xe buýt va chạm ở Ấn Độ, hơn 60 người thương vong

Hai chiếc xe buýt tư nhân va chạm trực diện ở Tenkasi, Ấn Độ, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

The Hindu đưa tin, vụ va chạm trực diện giữa hai xe buýt tư nhân xảy ra gần Duraisamypuram, Tenkasi, Ấn Độ, vào ngày 24/11. Khi đó, một xe buýt đi Kovilpatti từ Tenkasi đã đâm vào chiếc xe buýt khác đang trên đường từ Rajapalayam đến Tenkasi khi đi qua ngôi làng gần Kadayanallur.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

Xem chi tiết

