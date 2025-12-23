Hiện trường vụ ô tô đâm vào trạm xe buýt ở Đức

Chiếc ô tô đâm vào một trạm xe buýt ở Đức, khiến 3 người bị thương.

AP đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị trấn Giessen, cách thành phố Frankfurt khoảng 53 km về phía bắc, hôm 22/12 (giờ địa phương).

Khi đó, một tài xế 32 tuổi đến từ Azerbaijan đã đâm vào trạm xe buýt ở thị trấn Giessen, khiến 3 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng, theo các nhà chức trách.

Chiếc xe bị hư hại sau khi đâm vào trạm xe buýt ở Giessen, Đức, ngày 22/12/2025. Ảnh: AP.

Cảnh sát đã tạm thời phong tỏa khu vực này sau khi tai nạn xảy ra. Ảnh: AP.

"Hiện chưa rõ chính xác diễn biến vụ việc. Cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Theo cảnh sát, tài xế, hiện ở Giessen, ban đầu va chạm với hai ô tô đang đi cùng chiều trước khi đâm vào người đi bộ tại trạm xe buýt. Sau đó, anh ta tiếp tục lái chiếc Audi cho đến khi dừng lại và bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát từ chối bình luận về việc đây là vụ tai nạn hay hành vi cố ý.

