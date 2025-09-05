Hơn 5.800 người thương vong trong thảm họa động đất ở Afghanistan

Tính đến tối 4/9, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Afghanistan đã tăng lên 2.205 người. Ngoài ra, 3.640 người khác bị thương.

Theo CBS News, người phát ngôn của chính quyền Taliban Hamdullah Fitrat ngày 4/9 cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Afghanistan đêm 31/8 đã tăng lên 2.205 người trong khi 3.640 người khác bị thương.

"Nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn địa chấn. Các khu lều trại được dựng lên tạm thời dành cho những người dân phải sơ tán. Việc phân phối viện trợ nhân đạo đang diễn ra", phát ngôn viên Hamdullah Fitrat thông tin.

Những ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất ở Kunar, Afghanistan, ngày 3/9. Ảnh: EPA.

Nhiều ngôi làng bị ảnh hưởng nằm ở các vùng xa xôi trong khi các tuyến đường bị phong tỏa do lở đất khiến hoạt động cứu hộ gặp khó khăn. Một số nhân viên cứu hộ phải đi bộ nhiều cây số mới tới được khu vực bị ảnh hưởng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng số người thương vong có thể còn gia tăng trong những ngày tới vì nhiều nạn nhân vẫn bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Người bị thương trong trận động đất được đưa lên trực thăng tới bệnh viện. Ảnh: IFRC.

"Hơn 6.782 ngôi nhà đã bị phá hủy trong trận động đất, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa và sống trong điều kiện khắc nghiệt. Các bệnh viện đang quá tải vì lượng bệnh nhân bị thương nặng, nhiều người cần phẫu thuật khẩn cấp và chăm sóc y tế đặc biệt", WHO cho biết.

