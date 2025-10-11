Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Philippines

Hai trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi tỉnh Davao Oriental, Philippines, vừa qua đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Theo Inquirer, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết, trận động đất mạnh nhất có cường độ 7,4 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Manay, Davao Oriental, vào lúc 9h43 sáng ngày 10/10.

Một dư chấn có cường độ 6,9 độ Richter đã xảy ra ở cùng khu vực gần 10 giờ sau đó, cùng nhiều dư chấn khác. Hai cơn địa chấn mạnh đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng ở Philippines và gây ra cảnh báo sóng thần, nhưng sau đó đã được dỡ bỏ.

Trận động đất mạnh ở Philippines ngày 10/10 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Ảnh: Inquirer.

Kent Simeon, một quan chức cứu hộ tại thị trấn Pantukan, cho biết 3 thợ mỏ đang làm việc trong mỏ vàng đã thiệt mạng khi một hầm mỏ bị sập ở vùng núi phía tây Manay trong trận động đất. Một thợ mỏ được cứu sống, trong khi một số người khác bị thương ở ngôi làng hẻo lánh Gumayan.

Tại thành phố Mati, trung tâm đô thị lớn nhất gần tâm chấn, một người thiệt mạng khi một bức tường sụp đổ, trong khi hai người khác tử vong vì đau tim, viên chức phụ trách ứng phó thảm họa thành phố Charlemagne Bagasol cho biết.

Cảnh sát cho biết thêm một người khác thiệt mạng do mảnh vỡ rơi trúng ở thành phố Davao, cách tâm chấn hơn 100 km về phía tây.

Ednar Dayanghirang, Giám đốc khu vực của Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD), cho biết một nạn nhân khác cũng tử vong vì đau tim ở thị trấn Montevista, tỉnh Davao de Oro.

OCD cảnh báo sóng thần có thể tấn công 6 tỉnh ven biển lân cận từ Davao Oriental trong vòng hai giờ sau trận động đất. Một quan chức khi đó kêu gọi người dân "ngay lập tức sơ tán đến nơi cao hơn cho đến khi có thông báo mới".

Cảnh báo sau đó đã được dỡ bỏ, các cộng đồng dọc bờ biển phía đông của nước này có thể trở về nhà một cách an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ngoài khơi nước Nga hồi tháng 7/2025