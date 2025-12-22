Hà Nội

Thế giới

Nga nói về khả năng đối thoại với Pháp

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron với điều kiện sau.

An An (Theo RT, AP)

RT đưa tin ngày 21/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Macron, nhưng chỉ khi cuộc đối thoại được tiến hành một cách tôn trọng và phục vụ mục đích rõ ràng.

Trước đó, ngày 19/12, Tổng thống Macron nói một số quốc gia đã thiết lập liên lạc với Nga, và rằng Châu Âu và Ukraine nên tìm một khuôn khổ để nối lại các cuộc thảo luận một cách “đúng đắn”.

Ông Macron lập luận rằng việc nói chuyện với ông Putin có thể trở nên “hữu ích trở lại”, bởi nếu không có một khuôn khổ đối thoại có cấu trúc, Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ chỉ “thảo luận nội bộ”, trong khi các nhà đàm phán "tự đi nói chuyện với Nga". Điều này không mang lại hiệu quả tối ưu.

putin.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.

Hôm 21/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng đối thoại nên tập trung vào việc "hiểu lập trường của nhau".

"Tổng thống Putin luôn sẵn sàng giải thích chi tiết, chân thành và nhất quán các quan điểm của mình", ông Peskov nói thêm.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đối thoại, nhưng chỉ với “những người lịch sự và có một số kỹ năng ứng xử cơ bản”.

AP đưa tin, Văn phòng Tổng thống Pháp hôm 21/12 hoan nghênh việc ông Putin sẵn lòng nói chuyện với Tổng thống Emmanuel Macron, đồng thời cho biết sẽ quyết định cách thức tiến hành tiếp theo “trong những ngày tới”.

“Ngay khi triển vọng về một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình trở nên rõ ràng hơn, việc nói chuyện với ông Putin lại trở nên hữu ích. Việc Điện Kremlin công khai đồng ý với cách tiếp cận này là điều đáng hoan nghênh”, trích tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp.

Tuyên bố này được đưa ra sau các báo cáo cho rằng Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Pháp Macron nếu hai bên đều có thiện chí chính trị.

Văn phòng của ông Macron nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng sẽ nhằm mục đích góp phần vào một nền hòa bình vững chắc và lâu dài cho Ukraine và Châu Âu, với sự minh bạch hoàn toàn cùng Tổng thống Zelensky và các đối tác châu Âu của Pháp.

Theo RT, lần liên lạc trực tiếp gần đây nhất giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Macron là cuộc điện đàm vào tháng 7/2025, tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
