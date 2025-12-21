Đặc phái viên Nga nói gì về cuộc đàm phán với Mỹ?

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết cuộc đàm phán với Mỹ tại Miami về cuộc xung đột Ukraine "mang tính xây dựng".

RT đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết cuộc đàm phán với các đối tác cấp cao của Mỹ tại Miami, Florida, "mang tính xây dựng", báo hiệu đà tiến triển trong hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột ở Ukraine.

"Các cuộc thảo luận diễn ra một cách tích cực", ông Dmitriev nói.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev (trái) và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Bloomberg.

Theo các nguồn tin am hiểu về cuộc gặp, ông Dmitriev có cuộc đàm phán với các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của ông Trump là Jared Kushner.

Ngày 20/12, ông Dmitriev đã công khai chỉ trích điều mà ông mô tả là các cuộc tấn công truyền thông phối hợp nhằm phá hoại các cuộc đàm phán.

Trong một bài đăng trên mạng X, Đặc phái viên Nga ca ngợi nỗ lực "kiến tạo hòa bình" của ông Witkoff, nói thêm rằng các cuộc tấn công của “phe hiếu chiến và truyền thông giả mạo” chống lại ông (Witkoff) ngày càng gia tăng khi các cuộc đàm phán tiến gần đến những bước đột phá tiềm năng.

Các cuộc đàm phán ở Miami diễn ra trong bối cảnh một số cường quốc Châu Âu đang nỗ lực can thiệp vào tiến trình ngoại giao do Mỹ dẫn đầu. Sau các cuộc thảo luận về “đảm bảo an ninh” cho Ukraine tại Berlin (Đức) trước đó, các quan chức cấp cao từ Đức, Pháp và Anh được cho là đã đến Miami để tham vấn song song.

Từ lâu Nga đã cáo buộc các thành viên NATO ở Châu Âu làm suy yếu nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump thông qua lập trường diều hâu và những nỗ lực sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine và kéo dài cuộc xung đột.

