EU gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga

Theo Tân Hoa Xã, Hội đồng EU ngày 22/12 đã gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng đối với Nga thêm 6 tháng, ngay cả khi Châu Âu đang tìm cách liên lạc trực tiếp với Moscow trong bối cảnh các cuộc đàm phán để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine đang diễn ra.

Lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, được áp đặt lần đầu vào năm 2014, đã được mở rộng đáng kể sau tháng 2/2022. Theo Hội đồng EU, các biện pháp trừng phạt liên quan đến lĩnh vực thương mại, tài chính, năng lượng, công nghệ và hàng hóa lưỡng dụng, cũng như công nghiệp, vận tải và hàng hóa xa xỉ,...

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa. Ảnh: EU.

Ngoài các biện pháp trừng phạt kinh tế, hiện được gia hạn đến ngày 31/7/2026, EU cũng đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung gần đây. Tuần trước, khối này phê duyệt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ cái gọi là "hạm đội bóng tối" gồm các tàu chở dầu của Nga cùng các biện pháp trừng phạt khác.

Trong khi đó, EU tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh tuần trước, Hội đồng Châu Âu đã thông qua gói vay 90 tỷ euro để hỗ trợ các nhu cầu quân sự và kinh tế của Ukraine trong hai năm tới.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa cho biết EU cần đảm bảo rằng "Ukraine đang ở trong điều kiện tốt nhất để đàm phán một thỏa thuận hòa bình".

Những động thái này cho thấy Châu Âu đang rất chú trọng đến việc gây áp lực, đồng thời cũng bộc lộ nỗi lo ngại bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột (Nga - Ukraine).

Châu Âu đang tìm kiếm một kênh liên lạc trực tiếp hơn với Nga thay vì để các cuộc đàm phán hoàn toàn nằm trong tay Mỹ.

Sau Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết khối này cần phải sẵn sàng đối thoại với Nga nếu những nỗ lực hiện tại không giúp đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine. Ông Macron mới đây cho biết việc nói chuyện lại với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể trở nên "hữu ích trở lại".

Theo hãng RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Putin sẵn sàng đối thoại với ông Macron nhưng chỉ khi cuộc đối thoại được tiến hành một cách tôn trọng và phục vụ mục đích rõ ràng.