Thế giới

Nhân chứng kể về trận động đất kinh hoàng ở Afghanistan

Sadiqullah chỉ kịp cứu được ba đứa con của mình trước khi mái nhà đã đổ sập xuống người anh trong trận động đất kinh hoàng vừa qua ở Afghanistan.

An An (Theo NBC News, CBS News)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra vào đêm 31/8 có tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, cách thành phố Jalalabad, Afghanistan, khoảng 23 km về phía đông bắc.

Tại các tỉnh Kunar và Nangarhar bị ảnh hưởng nặng nề, trận động đất đã khiến người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi những ngôi nhà, phần lớn được làm bằng gỗ và bùn trong khu vực, đổ sập xuống khi họ đang ngủ.

dongdat.png
Trận động đất ở Afghanistan đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Ảnh: CBS News.

Theo NBC News, Sadiqullah, một cư dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất, bị đánh thức bởi âm thanh như tiếng nổ lớn và vội chạy đến nơi các thành viên trong gia đình đang ngủ.

Anh đã cứu được ba đứa con của mình nhưng trước khi kịp cứu những người còn lại trong gia đình, mái nhà đã đổ sập xuống người anh.

"Vợ và hai con trai tôi đã qua đời, cha tôi bị thương và đang nằm viện cùng tôi. Chúng tôi bị mắc kẹt trong 3 đến 4 tiếng cho đến khi người dân từ các khu vực khác đến và đưa chúng tôi ra", Sadiqullah kể lại.

Người phát ngôn chính quyền Taliban ngày 2/9 cho biết, số người thiệt mạng trong cơn địa chấn đã tăng lên ít nhất 1.411 người trong khi 3.124 người khác bị thương, 5.412 ngôi nhà bị phá hủy.

"Mức độ tàn phá của cơn địa chấn quá khủng khiếp. Nhiều ngôi làng đã bị san phẳng và người dân vẫn còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Đường sá bị chia cắt khiến việc vận chuyển hàng tiếp tế hoặc sơ tán người bị thương gặp khó khăn", Tiến sĩ Abudl Majeed Ahmadzai, Giám đốc Bệnh viện Kabul Asia, nói với CBS News.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trực thăng chở người bị thương sau trận động đất ở Afghanistan

Nguồn video: Daily Mail
