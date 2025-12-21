Mâu thuẫn với chị chồng, cô gái mang theo 5 con làm điều dại dột

Sau cuộc tranh cãi với chị chồng, người phụ nữ này đã mang theo 5 đứa con của mình nhảy xuống giếng, khiến cặp song sinh 1 tuổi tử vong.

Trang India.com dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 18/12 cho hay, vụ việc xảy ra tại làng Jhutha thuộc huyện Beawar, bang Rajasthan, Ấn Độ. Người phụ nữ được xác định là Sumitra, 30 tuổi, đã nhảy xuống giếng cùng với 5 đứa con của mình sau một cuộc cãi vã với chị chồng.

Người phụ nữ mang theo 5 con làm điều dại dột sau mâu thuẫn trong gia đình. Ảnh minh họa: India.com.

Nhà chức trách cho biết thêm, ngay sau khi phát hiện sự việc, dân làng đã nhanh chóng đến hiện trường và cứu được Sumitra cùng 3 đứa con của cô. Tuy nhiên, cặp song sinh 1 tuổi của cô - Prem và Naru - không qua khỏi, tử vong vì đuối nước.

"Sumitra và 3 đứa con còn sống sót của cô ấy bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện", Phó Thanh tra Kailash Nayak thông tin, nói thêm rằng chồng cô, Bhakar Ram, đang ở Beawar vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo lời cảnh sát, Sumitra và chồng đã kết hôn được 9 năm, và các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy người phụ nữ có hành động cực đoan sau một cuộc tranh cãi với chị chồng của mình. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc và tiếp tục điều tra.

