Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tướng Nga thiệt mạng trong vụ nổ ở thủ đô Moscow

Trung tướng Fanil Sarvarov đã thiệt mạng trong vụ nổ ở thủ đô Moscow, Nga. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, đã thiệt mạng vào sáng 22/12 sau khi một thiết bị nổ phát nổ dưới gầm xe của ông ở thủ đô Moscow.

"Trung tướng Fanil Sarvarov đã qua đời vì vết thương trong vụ nổ", Svetlana Petrenko, người phát ngôn chính thức của Ủy ban Điều tra Nga, cho biết.

ap25356273210383.jpg
Bức ảnh do Ủy ban Điều tra Moscow cung cấp vào ngày 22/12/2025, cho thấy một điều tra viên đang làm việc tại hiện trường nơi Trung tướng Fanil Sarvarov thiệt mạng trong vụ nổ ở Moscow. Ảnh: Ủy ban Điều tra Moscow/AP.

"Các nhà chức trách đang xem xét nhiều hướng điều tra khác nhau liên quan đến vụ án. Một khả năng được cho là Cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ", Svetlana Petrenko nói tiếp.

Các hãng truyền thông Nga trước đó đã đưa tin về việc một chiếc ô tô phát nổ trong bãi đậu xe trên đường Yaseneva ở Moscow vào khoảng 7 giờ sáng 22/12, khi người điều khiển xe vẫn còn ở bên trong.

Hồi tháng 12/2024, Cơ quan an ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công tương tự nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga.

Khi đó, Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy Lực lượng phòng vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của quân đội Nga, đã thiệt mạng bởi thiết bị nổ giấu trong chiếc xe máy điện bên ngoài tòa nhà chung cư nơi ông sinh sống, một ngày sau khi Ukraine đưa ra cáo buộc hình sự chống lại ông. Trợ lý của ông Igor, Ilya Polikarpov, cũng thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ bom xe ở Ấn Độ

Nguồn video: RT
#vụ nổ khiến tướng Nga thiệt mạng #Tướng Nga thiệt mạng trong vụ nổ ở Moscow #vụ nổ ở Moscow #Nga #vụ nổ ở Nga

Bài liên quan

Thế giới

Thông tin mới nhất vụ nổ bom xe hàng chục người thương vong ở Ấn Độ

Umar Mohammad được xác định là nghi phạm vụ nổ bom xe ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến hàng chục người thương vong.

Theo NDTV, vụ nổ bom xe xảy ra gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô Delhi, Ấn Độ, vào tối 10/11, khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Những hình ảnh đầu tiên về nghi phạm - tài xế trên chiếc xe phát nổ - đã xuất hiện. Đó là bác sĩ Umar Mohammad.

Đoạn camera ghi lại sự việc cho thấy chiếc xe đỗ gần Pháo đài Đỏ trong 3 tiếng, tài xế không rời khỏi xe dù chỉ một giây. Cuối cùng, chiếc xe lao về phía đèn giao thông gần ga tàu điện ngầm, nơi nó phát nổ vào khoảng 18h52.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel nói gì vụ nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ?

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon cáo buộc Israel nổ súng vào một đội tuần tra của họ.

Theo RT ngày 17/11, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon chỉ trích Israel vì hành vi hung hăng khi nổ súng vào một đội tuần tra của họ.

Trong một tuyên bố vào ngày 16/11, Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cáo buộc xe tăng Merkava của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nã đạn vào quân nhân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tuyên bố cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công như vậy.

Xem chi tiết

Thế giới

16 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự Mỹ

Đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người sống sót khi rà soát đống đổ nát tại Accurate Energetic Systems. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Theo ABCNews, vụ nổ "thảm khốc" tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ ở Tennessee (Mỹ) hôm thứ sáu (10/10) được cho là đã khiến 16 người thiệt mạng, chính quyền thông báo hôm 11/10.

Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể và dọn dẹp hiện trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.