Tướng Nga thiệt mạng trong vụ nổ ở thủ đô Moscow

Trung tướng Fanil Sarvarov đã thiệt mạng trong vụ nổ ở thủ đô Moscow, Nga. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

AP đưa tin, Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, đã thiệt mạng vào sáng 22/12 sau khi một thiết bị nổ phát nổ dưới gầm xe của ông ở thủ đô Moscow.

"Trung tướng Fanil Sarvarov đã qua đời vì vết thương trong vụ nổ", Svetlana Petrenko, người phát ngôn chính thức của Ủy ban Điều tra Nga, cho biết.

Bức ảnh do Ủy ban Điều tra Moscow cung cấp vào ngày 22/12/2025, cho thấy một điều tra viên đang làm việc tại hiện trường nơi Trung tướng Fanil Sarvarov thiệt mạng trong vụ nổ ở Moscow. Ảnh: Ủy ban Điều tra Moscow/AP.

"Các nhà chức trách đang xem xét nhiều hướng điều tra khác nhau liên quan đến vụ án. Một khả năng được cho là Cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ", Svetlana Petrenko nói tiếp.

Các hãng truyền thông Nga trước đó đã đưa tin về việc một chiếc ô tô phát nổ trong bãi đậu xe trên đường Yaseneva ở Moscow vào khoảng 7 giờ sáng 22/12, khi người điều khiển xe vẫn còn ở bên trong.

Hồi tháng 12/2024, Cơ quan an ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công tương tự nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga.

Khi đó, Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy Lực lượng phòng vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của quân đội Nga, đã thiệt mạng bởi thiết bị nổ giấu trong chiếc xe máy điện bên ngoài tòa nhà chung cư nơi ông sinh sống, một ngày sau khi Ukraine đưa ra cáo buộc hình sự chống lại ông. Trợ lý của ông Igor, Ilya Polikarpov, cũng thiệt mạng.

