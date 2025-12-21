Hà Nội

Thế giới

Đặc phái viên Nga tới Mỹ đàm phán về xung đột Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, xác nhận việc ông sẽ đến Mỹ để tham gia vòng đàm phán mới về xung đột Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, ngày 20/12 đã xác nhận việc ông sẽ đến Mỹ để tham gia vòng đàm phán mới về xung đột Ukraine. Chuyến thăm diễn ra sau khi Mỹ tiến hành đàm phán với các quan chức Ukraine.

Một nguồn tin nắm rõ thông tin về chuyến thăm cho biết, ông Dmitriev dự kiến ​​sẽ gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của ông Trump là Jared Kushner. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, họ không có kế hoạch tiến hành các cuộc gặp ba bên với phía Ukraine.

nga.png
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng có thể tham gia các cuộc thảo luận. Tổng thống Trump trước đó nói riêng rằng ông "đang đến Florida, có rất nhiều cuộc họp đã được lên lịch", mặc dù ông không đề cập đến Ukraine.

Hôm 19/12, các cố vấn an ninh quốc gia từ Đức, Pháp và Anh cũng đã đến Miami để hội đàm với ông Witkoff và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov, nhà báo Barak Ravid của Axios dẫn nguồn tin cho hay.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cũng tham gia cuộc đàm phán này. Ông Umerov sau đó xác nhận rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra.

Các cuộc đàm phán xoay quanh kế hoạch hòa bình của Mỹ, được cho là sẽ yêu cầu Ukraine từ bỏ các khu vực ở Donbass mà nước này vẫn đang kiểm soát, đồng ý trung lập và giảm quy mô lực lượng vũ trang,... Đổi lại, Ukraine được cho là sẽ nhận được đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đưa ra ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc nhượng bộ lãnh thổ, song Nga bác bỏ ý tưởng này, cho rằng đó là một âm mưu nhằm kéo dài xung đột và "câu giờ".

Moscow luôn khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình bền vững nào cũng phải bao gồm các cam kết của Ukraine về việc không gia nhập NATO, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Các cường quốc thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ đề xuất hồi tháng 11/2025

Nguồn video: THĐT
