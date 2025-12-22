Hà Nội

Thế giới

Mỹ truy đuổi tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela

Quan chức Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela.

An An (Theo Al Jazeera)

Al Jazeera dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 21/12 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đang truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela trong bối cảnh Washington tăng cường chiến dịch gây áp lực lên Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tích cực truy đuổi con tàu được cho là một phần của hạm đội ngầm của Venezuela đang cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt của Washington", quan chức Mỹ cho hay.

tau1.png
Tàu chở dầu thô Centuries bị lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ bắt giữ hôm 20/12. Ảnh: X.

Vị quan chức không tiết lộ tên của con tàu bị truy đuổi, chỉ nói rằng con tàu khi đó "treo cờ giả" và "đang bị tịch thu theo lệnh của tòa án".

Một quan chức khác cho hay tàu chở dầu này đang chịu lệnh trừng phạt nhưng nó vẫn chưa bị khám xét.

"Việc chặn bắt có thể diễn ra bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm đường thủy hoặc máy bay tiếp cận các tàu khả nghi", vị quan chức Mỹ nói tiếp.

Trong khi đó, Tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh xác định con tàu là Bella 1, một tàu chở dầu thô cỡ lớn đã bị thêm vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ năm ngoái, với lý do con tàu này có liên hệ với Iran.

Theo TankerTrackers.com, tàu Bella 1 không chở gì khi tiến vào Venezuela hôm 21/12.

Vụ truy đuổi hôm 21/12 diễn ra một ngày sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi bờ biển Venezuela trong vòng hai tuần.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Nguồn video: X/RT
Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.