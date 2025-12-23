Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky nói gì về tiến trình đàm phán hòa bình?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, dự thảo ban đầu về đề xuất của Mỹ cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đáp ứng nhiều yêu cầu của Kiev.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 22/12 cho biết, các bản dự thảo ban đầu về đề xuất của Mỹ cho một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga đáp ứng nhiều yêu cầu của Kiev, mặc dù ông cho rằng cả hai bên đều khó có thể đạt được mọi điều mình mong muốn trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được giải pháp hòa bình.

"Nhìn chung, mọi việc có vẻ khả quan ở giai đoạn này", nhà lãnh đạo Ukraine nói về các cuộc đàm phán gần đây với quan chức Mỹ.

"Có một số điều mà có lẽ chúng ta chưa sẵn sàng đối mặt, và tôi chắc chắn rằng Nga cũng có những điều chưa sẵn sàng", ông Zelensky nói với các phóng viên ở Kiev.

ap25344390158357.jpg
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP.

Ông Zelensky cho biết thêm, “gần 90%” các yêu cầu của Ukraine đã được đưa vào dự thảo thỏa thuận. Mấu chốt của thỏa thuận được đề xuất là một kế hoạch hòa bình 20 điểm. Ngoài ra còn có một văn kiện khung về việc đảm bảo an ninh giữa Ukraine, các nước Châu Âu và Mỹ, cũng như một văn kiện riêng về đảm bảo an ninh song phương mà Mỹ dành cho Ukraine.

Ông Zelensky đã đề cập đến một số điểm quan trọng, chẳng hạn như Quân đội Ukraine duy trì ở mức 800.000 người như thời bình; tư cách thành viên của Liên minh châu Âu; và lực lượng châu Âu, dưới sự lãnh đạo của Pháp, Anh và với sự hỗ trợ từ Washington, đảm bảo "an ninh của Ukraine trên không, trên bộ và trên biển".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình (giữa Nga và Ukraine) trong nhiều tháng. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 21/12 cho biết ông đã có cuộc đàm phán "hiệu quả và mang tính xây dựng" tại Florida với các đại diện của Ukraine và Châu Âu.

"Các cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp", ông Trump nói hôm 22/12 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch thảo luận với ông Zelensky hay Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, ông Trump không trả lời, chỉ nói về cuộc xung đột: “Tôi muốn thấy nó chấm dứt”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiến triển trong đàm phán về kế hoạch hòa bình Ukraine hồi tháng 11/2025

Nguồn video: VTV
