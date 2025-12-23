Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tường nhà đang xây bất ngờ đổ sập, 7 người thương vong

Bức tường ở tầng hầm của một ngôi nhà đang xây bất ngờ đổ sập ở Ấn Độ, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

An An (Theo India Today)

India Today đưa tin, vụ việc xảy ra tại làng Bijauli, Agra, Ấn Độ, vào ngày 21/12. Khi đó, 7 người đang tập trung ở tầng hầm của ngôi nhà đang xây dở để đốt lửa sưởi ấm thì bất ngờ bức tường đổ sập xuống, khiến mọi người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ngay khi nghe thấy tiếng kêu cứu của những nạn nhân bị mắc kẹt, gần 50 người dân địa phương đã nhanh chóng mang theo dụng cụ tới hiện trường và dọn dẹp đống đổ nát để cứu người.

sap.png
Người dân địa phương tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát trong vụ sập tường ở Ấn Độ. Ảnh: India Today.

Sau hai tiếng rưỡi, họ đã đưa được cả 7 người ra ngoài và ngay lập tức đưa các nạn nhân đến trung tâm y tế cộng đồng gần đó.

"7 người bị thương được xác định là Hiralal (65 tuổi), Ramendra (58 tuổi), Sunil (38 tuổi), Bhuralal (48 tuổi), Kallu (32 tuổi), Yogesh (45 tuổi) và Uttam (45 tuổi). Trong số họ, Hiralal và Yogesh rơi vào tình trạng nguy kịch nên được chuyển đến Agra điều trị tiếp. Tuy nhiên, hai người này không thể qua khỏi. 5 nạn nhân còn lại đang được điều trị", nguồn tin cho hay.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc. Thi thể 2 nạn nhân được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Được biết, ngôi nhà thuộc về ông Zor Singh Prajapati, một cư dân trong làng. Theo điều tra sơ bộ, tai nạn xảy ra do bức tường mới xây chưa khô hoàn toàn. Bên cạnh đó, ông Prajapati còn tưới nước quá nhiều vào tầng hầm. Do thiếu ánh nắng mặt trời, nước tích tụ ở tường khiến nó đổ sập, gây ra thương vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bức tường đổ sập trước đó ở Ấn Độ, 8 người thiệt mạng

Nguồn video: The New Indian Express
#Sập tường nhà xây dựng #Tai nạn tại Ấn Độ #Thương vong do đổ sập tường #Nguyên nhân tai nạn xây dựng #Các biện pháp phòng tránh tai nạn xây dựng

Bài liên quan

Thế giới

Tường ở trường học bất ngờ đổ sập, nhiều học sinh thương vong

Bức tường của một trường tư bất ngờ đổ sập ở Ấn Độ, khiến một học sinh lớp 1 tử vong và nhiều em nhỏ khác bị thương.

Theo India Times, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một ngôi trường tư trên phố Kawadi trong thành phố Kurnool, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, ngày 15/9.

Khi các em học sinh đang đứng bên ngoài khuôn viên trường thì bất ngờ một bức tường đổ sập xuống họ, khiến Rakib, một học sinh lớp 1, tử vong và 5 em khác bị thương.

Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường vụ xe lu lao vào nhóm công nhân, 3 người tử vong

3 công nhân xây dựng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc ở Brazil.

tai1.png
Theo The Sun, thảm kịch kinh hoàng xảy ra trong quá trình thi công trên tuyến đường cao tốc BR-163 đông đúc ở Sorriso, Mato Grosso, Brazil, vào ngày 10/9. Ảnh: The Sun.
tai2.png
Khi đó, chiếc xe lu lao thẳng về phía một nhóm công nhân xây dựng đang làm việc trên đường, khiến hai người tử vong tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện. Ảnh: Newsflash.
Xem chi tiết

Thế giới

Sập tường trường học ở Ấn Độ, học sinh lớp 7 tử vong

Một học sinh lớp 7 tử vong sau khi bức tường của ngôi trường công lập này đổ sập ở Ấn Độ.

NDTV đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một trường học công lập ở Tiruvallur, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, vào ngày 16/12.

Ông Pratap, người đứng đầu huyện Tiruvallur, nói với NDTV rằng, theo kết quả cuộc điều tra sơ bộ, khi đó 4 học sinh đang ăn thì bức tường rào bất ngờ đổ sập, khiến 1 học sinh thiệt mạng và 1 học sinh bị thương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới