Tường nhà đang xây bất ngờ đổ sập, 7 người thương vong

Bức tường ở tầng hầm của một ngôi nhà đang xây bất ngờ đổ sập ở Ấn Độ, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

India Today đưa tin, vụ việc xảy ra tại làng Bijauli, Agra, Ấn Độ, vào ngày 21/12. Khi đó, 7 người đang tập trung ở tầng hầm của ngôi nhà đang xây dở để đốt lửa sưởi ấm thì bất ngờ bức tường đổ sập xuống, khiến mọi người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ngay khi nghe thấy tiếng kêu cứu của những nạn nhân bị mắc kẹt, gần 50 người dân địa phương đã nhanh chóng mang theo dụng cụ tới hiện trường và dọn dẹp đống đổ nát để cứu người.

Người dân địa phương tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát trong vụ sập tường ở Ấn Độ. Ảnh: India Today.

Sau hai tiếng rưỡi, họ đã đưa được cả 7 người ra ngoài và ngay lập tức đưa các nạn nhân đến trung tâm y tế cộng đồng gần đó.

"7 người bị thương được xác định là Hiralal (65 tuổi), Ramendra (58 tuổi), Sunil (38 tuổi), Bhuralal (48 tuổi), Kallu (32 tuổi), Yogesh (45 tuổi) và Uttam (45 tuổi). Trong số họ, Hiralal và Yogesh rơi vào tình trạng nguy kịch nên được chuyển đến Agra điều trị tiếp. Tuy nhiên, hai người này không thể qua khỏi. 5 nạn nhân còn lại đang được điều trị", nguồn tin cho hay.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc. Thi thể 2 nạn nhân được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Được biết, ngôi nhà thuộc về ông Zor Singh Prajapati, một cư dân trong làng. Theo điều tra sơ bộ, tai nạn xảy ra do bức tường mới xây chưa khô hoàn toàn. Bên cạnh đó, ông Prajapati còn tưới nước quá nhiều vào tầng hầm. Do thiếu ánh nắng mặt trời, nước tích tụ ở tường khiến nó đổ sập, gây ra thương vong.

