Thế giới

Xả súng tại quán rượu ở Nam Phi, nhiều thương vong

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt nhằm vào một quán rượu ở Nam Phi.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các nhà chức trách địa phương cho biết, một nhóm tay súng đã nã đạn vào mọi người ở quán rượu tại thị trấn Bekkersdal, nằm cách Johannesburg 46 km về phía tây, vào rạng sáng 21/12 (giờ địa phương). Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai xảy ra ở Nam Phi trong vòng ba tuần.

"12 nghi phạm trên một chiếc xe buýt nhỏ màu trắng và một chiếc sedan màu bạc đã nổ súng vào khách tại quán rượu KwaNoxolo, thuộc khu Tambo của Bekkersdal, tiếp tục xả súng bừa bãi vào những người trên đường phố trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ xả súng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương phải nhập viện", cảnh sát thông tin.

xasung.png
Cảnh sát đã mở cuộc truy lùng các nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt ở Nam Phi. Ảnh: apa.az.

Thiếu tướng Fred Kekana, Ủy viên cảnh sát tỉnh, nói với đài truyền hình SABC rằng một trong những người thiệt mạng là tài xế của một dịch vụ gọi xe trực tuyến. Khi đó, nạn nhân ở bên ngoài quán rượu.

Đội điều tra tội phạm nghiêm trọng và bạo lực tỉnh Gauteng, phối hợp với Đơn vị truy tìm tội phạm, đã phát động cuộc truy lùng các nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt.

Trước đó trong tháng này, một vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại một quán bar không có giấy phép gần thủ đô Nam Phi đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Một vụ xả súng khác khiến 16 người thiệt mạng tại khu Soweto thuộc Johannesburg vào năm 2022. Cùng ngày năm đó, 4 người tử vong trong một vụ xả súng hàng loạt tại quán bar ở một tỉnh khác.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại trường đại học ở Mỹ

Nguồn video: X/RT
Thế giới

Xả súng tại trường đại học ở Mỹ, nhiều người thương vong

Ít nhất hai người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ xả súng tại Đại học Brown ở Providence, Rhode Island, Mỹ.

>>> Mời độc giả xem video về vụ xả súng tại Đại học Brown ở Mỹ

Nguồn video: X/RT
Xem chi tiết

Thế giới

Xả súng tại bữa tiệc ở California, nhiều thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc gia đình trong phòng tiệc ở Stockton, bang California, Mỹ.

Theo ABC News, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận San Joaquin cho biết vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc trong khu nhà 1900 đường Lucile ở Stockton vào trước 18 giờ tối 29/11 (giờ địa phương), khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Heather Brent, một nhân viên thông tin công cộng của văn phòng cảnh sát trưởng, nói với các phóng viên rằng vụ nổ súng xảy ra khi mọi người đang ở phòng tiệc trong một buổi họp mặt gia đình. Trong số các nạn nhân vụ xả súng có cả trẻ vị thành niên.

Xem chi tiết

Thế giới

Toàn cảnh vụ xả súng trên bãi biển ở Australia, nhiều người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển Bondi ở Sydney, bang New South Wales, Australia.

au1.png
Theo trang abc.net.au, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 18h47 ngày 14/12 (giờ địa phương) tại bãi biển Bondi, nơi rất đông người đang dự lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái. Ảnh: ABC News/OpenStreetMap.
au2.png
Hai tay súng nã đạn vào những người trên bãi biển, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Một tay súng đã tử vong tại hiện trường, nghi phạm thứ hai đã bị cảnh sát bắt giữ và đang trong tình trạng nguy kịch. Danh tính một trong những tay súng được xác định là Naveed Akram, đến từ Bonnyrigg ở phía tây nam Sydney. Ảnh: ABC News.
Xem chi tiết

