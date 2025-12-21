Xả súng tại quán rượu ở Nam Phi, nhiều thương vong

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt nhằm vào một quán rượu ở Nam Phi.

AP dẫn lời các nhà chức trách địa phương cho biết, một nhóm tay súng đã nã đạn vào mọi người ở quán rượu tại thị trấn Bekkersdal, nằm cách Johannesburg 46 km về phía tây, vào rạng sáng 21/12 (giờ địa phương). Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai xảy ra ở Nam Phi trong vòng ba tuần.

"12 nghi phạm trên một chiếc xe buýt nhỏ màu trắng và một chiếc sedan màu bạc đã nổ súng vào khách tại quán rượu KwaNoxolo, thuộc khu Tambo của Bekkersdal, tiếp tục xả súng bừa bãi vào những người trên đường phố trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ xả súng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương phải nhập viện", cảnh sát thông tin.

Cảnh sát đã mở cuộc truy lùng các nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt ở Nam Phi. Ảnh: apa.az.

Thiếu tướng Fred Kekana, Ủy viên cảnh sát tỉnh, nói với đài truyền hình SABC rằng một trong những người thiệt mạng là tài xế của một dịch vụ gọi xe trực tuyến. Khi đó, nạn nhân ở bên ngoài quán rượu.

Đội điều tra tội phạm nghiêm trọng và bạo lực tỉnh Gauteng, phối hợp với Đơn vị truy tìm tội phạm, đã phát động cuộc truy lùng các nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt.

Trước đó trong tháng này, một vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại một quán bar không có giấy phép gần thủ đô Nam Phi đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Một vụ xả súng khác khiến 16 người thiệt mạng tại khu Soweto thuộc Johannesburg vào năm 2022. Cùng ngày năm đó, 4 người tử vong trong một vụ xả súng hàng loạt tại quán bar ở một tỉnh khác.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại trường đại học ở Mỹ