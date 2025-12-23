Hà Nội

Thế giới

Ukraine nói gì về kết quả cuộc đàm phán với Mỹ và Châu Âu?

Theo quan chức Ukraine, cuộc đàm phán của Ukraine với các đối tác Mỹ và Châu Âu trong 3 ngày tại bang Florida (Mỹ) là "hiệu quả và mang tính xây dựng".

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 21/12 cho biết, các cuộc đàm phán của Ukraine với các đối tác Mỹ và Châu Âu trong 3 ngày qua tại bang Florida là "hiệu quả và mang tính xây dựng".

Trong bài đăng trên Facebook, ông Umerov cho biết cuộc thảo luận giữa Ukraine và Mỹ tập trung vào việc phát triển thêm kế hoạch hòa bình 20 điểm, thống nhất lập trường về các khuôn khổ đảm bảo an ninh đa phương và của Mỹ dành cho Ukraine, cũng như phát triển thêm kế hoạch về kinh tế và mang lại sự thịnh vượng (cho Ukraine).

ukraine.png
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: TASS.

Hai bên cũng đã thảo luận về mốc thời gian và trình tự các bước tiếp theo.

"Ukraine vẫn luôn cam kết đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững. Ưu tiên chung của chúng tôi là chấm dứt xung đột (Nga-Ukraine), đảm bảo an ninh và tạo điều kiện cho sự phục hồi ổn định và thịnh vượng lâu dài của Ukraine", ông Umerov cho biết.

"Hòa bình không chỉ là chấm dứt các hành động thù địch, mà còn là nền tảng vững chắc cho một tương lai ổn định", ông Umerov nói, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Châu Âu trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo vị quan chức Ukraine, các cố vấn an ninh quốc gia của Châu Âu đã tham gia cuộc thảo luận để thống nhất một cách tiếp cận chiến lược chung giữa Ukraine, Mỹ và Châu Âu.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đưa ra một tuyên bố tương tự trên mạng X, xác nhận rằng "các cuộc họp hiệu quả và mang tính xây dựng" đã được tổ chức trong 3 ngày qua.

Được biết, phái đoàn Ukraine gồm ông Umerov và ông Andriy Hnatov - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine. Phái đoàn Mỹ bao gồm ông Witkoff, con rể của ông Trump là Jared Kushner và thành viên đội ngũ nhân viên Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga - Mỹ đồng thuận tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine hồi tháng 9/2025

Nguồn video: THĐT
