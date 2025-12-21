Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mỹ bắt thêm tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Mỹ mới đây bắt giữ thêm một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, làm gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận vụ bắt giữ hôm 20/12, cho biết rằng Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, với sự hỗ trợ từ Bộ Chiến tranh, đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela.

Được biết, đây là vụ bắt giữ tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi bờ biển Venezuela chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần.

Bà Noem cũng đăng tải một video về cuộc đột kích trên mạng X, khẳng định rằng hành động diễn ra trước bình minh nhằm vào "hoạt động vận chuyển bất hợp pháp dầu mỏ bị cấm vận" được cho là dùng để tài trợ cho "chủ nghĩa khủng bố ma túy" trong khu vực.

tau.png
Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela ngày 20/12. Ảnh: X.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng quân sự gần Venezuela và theo sau lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần này về việc chặn tất cả tàu chở dầu bị "trừng phạt" ra vào Venezuela.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, không giống như tàu chở dầu bị bắt giữ trước đó, tàu bị chặn bắt vào cuối tuần này không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và đang chở dầu thô của Venezuela đến châu Á.

Sau vụ chặn bắt đầu tiên, một số tàu được cho là đã ở lại vùng biển Venezuela thay vì mạo hiểm, làm giảm mạnh lượng xuất khẩu dầu thô của nước này.

Trước đó trong tuần, Tổng thống Trump cáo buộc Venezuela "đánh cắp" dầu mỏ và các tài sản khác của Mỹ, tuyên bố Washington "muốn lấy lại", đồng thời cảnh báo rằng nếu Caracas không trả lại, họ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của "hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ bắt giữ một tàu dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela trước đó

Nguồn video: X/RT
#Gia tăng áp lực Mỹ lên Venezuela #Bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela #Chống vận chuyển dầu bất hợp pháp #Tăng cường hiện diện quân sự Mỹ #Tuyên bố của Tổng thống Trump về Venezuela #Mỹ bắt tàu dầu ngoài khơi Venezuela

Bài liên quan

Thế giới

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, Caracas phản ứng sao?

Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển Venezuela với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.

>>> Mời độc giả xem video: Lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Nguồn video: X/RT.
Xem chi tiết

Thế giới

Nga lên tiếng về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn đến diễn biến khó lường.

RT đưa tin ngày 18/12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn đến những diễn biến khó lường.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia trong khu vực kiềm chế để tránh bất kỳ diễn biến khó lường nào", ông Peskov nói, đồng thời cho biết thêm rằng Nga coi Venezuela là một đối tác quan trọng.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Venezuela Maduro lên tiếng giữa căng thẳng với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ những lời đe dọa và lệnh phong tỏa dầu mỏ gần đây của Mỹ.

RT đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ chính phủ của ông và biến Venezuela thành "thuộc địa", đồng thời bác bỏ những lời đe dọa và lệnh phong tỏa dầu mỏ Venezuela gần đây của Washington, cho rằng đó là "hành động ngoại giao đáng sợ".

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 17/12, Tổng thống Maduro nói rằng Mỹ đang cố áp đặt một "chính phủ bù nhìn" ở Caracas mà "sẽ không tồn tại nổi quá 47 giờ". Ông mô tả chiến dịch gây áp lực của chính quyền Tổng thống Trump là "hành động hiếu chiến" và nhằm mục đích chiếm đoạt Hiến pháp, chủ quyền và tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.