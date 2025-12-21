Mỹ bắt thêm tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Mỹ mới đây bắt giữ thêm một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, làm gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

RT đưa tin, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận vụ bắt giữ hôm 20/12, cho biết rằng Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, với sự hỗ trợ từ Bộ Chiến tranh, đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela.

Được biết, đây là vụ bắt giữ tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi bờ biển Venezuela chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần.

Bà Noem cũng đăng tải một video về cuộc đột kích trên mạng X, khẳng định rằng hành động diễn ra trước bình minh nhằm vào "hoạt động vận chuyển bất hợp pháp dầu mỏ bị cấm vận" được cho là dùng để tài trợ cho "chủ nghĩa khủng bố ma túy" trong khu vực.

Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela ngày 20/12. Ảnh: X.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng quân sự gần Venezuela và theo sau lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần này về việc chặn tất cả tàu chở dầu bị "trừng phạt" ra vào Venezuela.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, không giống như tàu chở dầu bị bắt giữ trước đó, tàu bị chặn bắt vào cuối tuần này không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và đang chở dầu thô của Venezuela đến châu Á.

Sau vụ chặn bắt đầu tiên, một số tàu được cho là đã ở lại vùng biển Venezuela thay vì mạo hiểm, làm giảm mạnh lượng xuất khẩu dầu thô của nước này.

Trước đó trong tuần, Tổng thống Trump cáo buộc Venezuela "đánh cắp" dầu mỏ và các tài sản khác của Mỹ, tuyên bố Washington "muốn lấy lại", đồng thời cảnh báo rằng nếu Caracas không trả lại, họ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của "hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ".

