Thế giới

Đang bơi ở sông, bé trai 10 tuổi bị cá sấu tấn công tử vong

Khi đang bơi cùng bạn dưới sông, bé Affan bị cá sấu tấn công và tử vong thương tâm.

An An (Theo Sun)

The Sun đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra ở sông Inggoi, Bắc Maluku, Indonesia, vào ngày 16/12. Affan, 10 tuổi, cùng các bạn đang tắm ở sông thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công và kéo xuống dưới dòng nước đục ngầu.

Hai người bạn của bé vội lên bờ và chạy về làng để báo cho mọi người nhưng đã quá muộn.

indonesia.png
Bé trai đang bơi ở sông Inggoi thì bị cá sấu tấn công và tử vong. Ảnh: The Sun.

Một đội tìm kiếm gồm cảnh sát, binh lính và tình nguyện viên cứu hộ đã nhanh chóng lên đường tìm kiếm bé trai. Các nỗ lực tìm kiếm tiếp tục cho đến rạng sáng ngày 18/12 khi con cá sấu xuất hiện. Thi thể Affan được tìm thấy sau đó và đưa về cho gia đình.

Trước đó, tại làng Kantia, bang Odisha, Ấn Độ, bà Soudamini Mahala, 57 tuổi, đã bị cá sấu tấn công khi đang tắm ở sông Kharastrota. Các nhân chứng kể lại rằng con cá sâu lao về phía người phụ nữ mà bà không hề hay biết, sau đó kéo nạn nhân đi trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng.

Người dân địa phương vội vã chạy đến bờ sông, nhưng đã quá muộn để cứu nạn nhân khỏi con cá sấu.

“Những người dân có mặt trên bờ sông đã cố gắng tìm cách giải cứu nạn nhân nhưng không thành công”, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Thế giới

Đi lấy nước, bé gái tử vong vì bị cá sấu kéo xuống sông

Một bé gái 15 tuổi đuối nước tử vong sau khi bị cá sấu kéo xuống sông Parvati ở Rajasthan, Ấn Độ.

NDTV dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 16/9 cho biết, bé gái 15 tuổi đang đổ đầy nước vào các bình trên bờ sông Parvati ở Baran, bang Rajasthan, thì bất ngờ bị một con cá sấu kéo xuống sông.

Phát hiện sự việc, dân làng đã dùng thuyền đuổi theo con cá sấu khiến nó phải thả bé gái ra. Tuy nhiên, bé gái đã mất tích ở vùng nước sâu, theo Ramesh Chand, cảnh sát trưởng đồn Kishanganj.

Thế giới

Đang tắm dưới sông, người đàn ông bị cá sấu tấn công tử vong

Khi đang tắm dưới sông cùng người thân, ông Arifuddin bất ngờ bị con cá sấu tấn công và tử vong.

ca1.png
Theo Daily Mail, vụ việc cá sấu tấn công người xảy ra tại Nam Sulawesi, Indonesia, vào chiều ngày 14/8. (Nguồn ảnh: Daily Mail/ViralPress)
ca2-0.png
Khi đó, ông Arifuddin (ảnh), 53 tuổi, đang tắm cùng người thân dọc theo sông Bulete thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công, cắn vào chân.
Thế giới

Câu cá trên sông, nam sinh bị cá sấu tấn công tử vong

Khi ngồi trên bờ sông câu cá cùng bạn, nam sinh 15 tuổi đã bị một con cá sấu tấn công và tử vong thương tâm.

cai1.png
Daily Mail đưa tin, vụ cá sấu tấn công người xảy ra trên sông Santan Ulu ở Đông Kalimantan, Indonesia, vào ngày 8/7. (Nguồn ảnh: ViralPress)
cai2.png
Khi đó, Muhammad Nur Akbar (ảnh), 15 tuổi, đang ngồi trên bờ sông câu cá cùng bạn thì bất ngờ con cá sấu lao tới, cắn vào đùi cậu thiếu niên.
