Đang bơi ở sông, bé trai 10 tuổi bị cá sấu tấn công tử vong

Khi đang bơi cùng bạn dưới sông, bé Affan bị cá sấu tấn công và tử vong thương tâm.

The Sun đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra ở sông Inggoi, Bắc Maluku, Indonesia, vào ngày 16/12. Affan, 10 tuổi, cùng các bạn đang tắm ở sông thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công và kéo xuống dưới dòng nước đục ngầu.

Hai người bạn của bé vội lên bờ và chạy về làng để báo cho mọi người nhưng đã quá muộn.

Bé trai đang bơi ở sông Inggoi thì bị cá sấu tấn công và tử vong. Ảnh: The Sun.

Một đội tìm kiếm gồm cảnh sát, binh lính và tình nguyện viên cứu hộ đã nhanh chóng lên đường tìm kiếm bé trai. Các nỗ lực tìm kiếm tiếp tục cho đến rạng sáng ngày 18/12 khi con cá sấu xuất hiện. Thi thể Affan được tìm thấy sau đó và đưa về cho gia đình.

Trước đó, tại làng Kantia, bang Odisha, Ấn Độ, bà Soudamini Mahala, 57 tuổi, đã bị cá sấu tấn công khi đang tắm ở sông Kharastrota. Các nhân chứng kể lại rằng con cá sâu lao về phía người phụ nữ mà bà không hề hay biết, sau đó kéo nạn nhân đi trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng.

Người dân địa phương vội vã chạy đến bờ sông, nhưng đã quá muộn để cứu nạn nhân khỏi con cá sấu.

“Những người dân có mặt trên bờ sông đã cố gắng tìm cách giải cứu nạn nhân nhưng không thành công”, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

