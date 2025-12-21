Hà Nội

Thế giới

Bức tường đổ sập trong tiệc sinh nhật, bé trai 5 tuổi tử vong

Một bé trai tử vong sau khi bức tường đổ sập trong bữa tiệc sinh nhật cho trẻ em ở London, Anh.

An An (Theo Daily Mail)

Theo Daily Mail, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến sân tập golf Sidcup Family Golf ở phía đông nam London vào khoảng 17h40 chiều 9/11/2025, sau khi nhận được tin báo về bức tường đổ sập trong bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại đây.

Bé trai 5 tuổi bị thương ở đầu và được đưa tới bệnh viện cấp cứu bằng máy bay trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Một bé gái 6 tuổi cũng bị thương trong vụ sập tường nhưng đã được xuất viện.

san1.png
Tường đổ sập trong bữa tiệc sinh nhật cho trẻ em tại sân tập golf Sidcup Family Golf ở London. Ảnh: Georaph.

Nhân chứng kể lại rằng bé trai tham dự một bữa tiệc sinh nhật dành cho trẻ em. Một bức tường trong khuôn viên Sidcup Family Golf bất ngờ bị sập, khiến bé trai bị thương ở đầu.

Ngày 12/11, Sidcup Family Golf xác nhận bé trai đã qua đời.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin đứa trẻ bị thương hôm 9/11 đã qua đời. Chúng tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân của em nhỏ trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi đang hợp tác với chính quyền trong quá trình điều tra và cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này", người phát ngôn của Sidcup Family Golf cho biết.

Được biết, cơ sở này đã tạm thời đóng cửa sau vụ việc thương tâm.

Cảnh sát xác nhận vụ việc đứa trẻ tử vong do tường đổ sập khi tham gia bữa tiệc tại Sidcup Family Golf. "Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành", cảnh sát cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập tường ở Ấn Độ

Nguồn video: TNIE
