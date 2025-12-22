Khốn khổ cuộc sống công nhân trồng chè ở Sri Lanka

Hà Nội

Thế giới

Mưa lũ càng khiến cuộc sống của những người công nhân trồng chè ở Sri Lanka thêm khốn khó.

AP đưa tin ngày 20/12, bão Ditwah đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên khắp Sri Lanka, khiến hơn 640 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích. Những khu vực và đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các vùng đồi núi ở trung tâm hòn đảo và những người lao động tại các đồn điền chè. (Nguồn ảnh: AP)
Đa số công nhân làm việc tại các đồn điền chè ở Sri Lanka thuộc nhóm dân tộc Tamil Malaiyaha. Hầu hết họ làm ở vùng núi, kiếm được ít hơn mức lương tối thiểu 1.200 rupee (4 USD) mỗi ngày, với rất ít hoặc không có cơ hội tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe hoặc công việc tốt.
Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Sri Lanka tại Mỹ cho biết hầu hết công nhân đồn điền chè không sở hữu đất đai hay nhà cửa và đang sống chen chúc cùng gia đình trong những khu nhà ở cũ dành cho công nhân rộng khoảng 9 mét vuông. Nhiều gia đình dùng chung nhà vệ sinh.
Mưa lũ càng khiến cuộc sống của những người công nhân trồng chè ở Sri Lanka thêm khốn khó. Các công nhân trồng chè cho biết họ cần sự giúp đỡ càng sớm càng tốt. Trong ảnh là Sellamuttu Darshani Devi, một công nhân đồn điền chè đã được sơ tán trong trận bão Ditwah, ngày 12/12/2025. Cô đang sống cùng các con tại một nơi trú ẩn tạm thời ở khu vực Galamuduna Estate thuộc Dolosbage, Sri Lanka.
Ông Sundaralingam Pradeep, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Cơ sở hạ tầng cộng đồng của Sri Lanka, cho biết Chính phủ đang đàm phán với các công ty chè để xác định các khu đất xây nhà cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Ảnh: Các binh sĩ Sri Lanka đứng cạnh dãy nhà ở của công nhân đồn điền chè bị phá hủy sau vụ sạt lở đất do bão Ditwah gây ra tại đồn điền Craighead ở Nawalapitiya, Sri Lanka, ngày 11/12.
Một dự án có sự hỗ trợ của Ấn Độ để xây dựng 7.000 ngôi nhà sẽ cung cấp đợt nhà đầu tiên cho những công nhân bị ảnh hưởng.
Bùn tràn vào nhà ở của một công nhân đồn điền chè Craighead ở Nawalapitiya, Sri Lanka, ngày 11/12.
Những công nhân đồn điền chè bị mất nhà cửa xếp hàng cùng người thân chờ nhận viện trợ tại một cơ sở ở Nawalapitiya ngày 12/12.
