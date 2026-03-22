Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chiến tranh năng lượng giữa Iran và Israel gây chao đảo thị trường

Xung đột lan rộng đe dọa tuyến vận tải dầu qua eo biển Hormuz, gây thiệt hại lớn và nguy cơ vỡ trận toàn cầu.

Nguyễn Cúc

Xung đột giữa Iran và Israel đang bước vào giai đoạn nguy hiểm mới khi các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng chiến lược khiến toàn bộ Trung Đông rung chuyển và thị trường dầu khí toàn cầu chao đảo.

Theo cập nhật từ AP News, căng thẳng leo thang mạnh sau khi Israel tiến hành không kích vào mỏ khí đốt South Pars - nguồn năng lượng quan trọng bậc nhất của Iran. Đòn đánh này lập tức kéo theo phản ứng dữ dội từ Tehran, với hàng loạt cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở dầu khí tại khu vực Vùng Vịnh.

Khói lửa bốc lên tại khu vực mỏ khí South Pars sau đòn không kích, đánh dấu bước leo thang nguy hiểm trong xung đột Iran-Israel.

Iran đã nhắm vào các cơ sở năng lượng của Qatar, Kuwait và một số quốc gia Arab khác, gây thiệt hại đáng kể cho hạ tầng khí hóa lỏng và lọc dầu. Đặc biệt, khu công nghiệp khí Ras Laffan của Qatar - một trong những trung tâm LNG lớn nhất thế giới - bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Diễn biến này khiến giá dầu Brent có thời điểm vượt mốc 119 USD/thùng, tăng mạnh so với trước khi chiến sự bùng phát. Các chuyên gia cảnh báo nếu xung đột tiếp tục lan rộng, giá năng lượng có thể còn tăng cao hơn nữa, kéo theo nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi Israel dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran, nhằm tránh đẩy thị trường vào tình trạng hỗn loạn. Washington cũng khẳng định không có kế hoạch triển khai bộ binh vào Iran, dù vẫn để ngỏ khả năng đáp trả mạnh nếu các đồng minh bị tấn công.

Bản đồ vị trí mỏ khí South Pars của Iran tại Vịnh Ba Tư (phần tô màu), khu vực vừa trở thành mục tiêu trong các đòn tấn công, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ tạm thời ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng lớn, song vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được kiểm chứng độc lập, trong khi giới quan sát cho rằng Iran vẫn duy trì khả năng tấn công bằng tên lửa và UAV.

Đáng chú ý, giữa Washington và Tel Aviv đã xuất hiện dấu hiệu khác biệt quan điểm. Mỹ ưu tiên hạn chế leo thang và ổn định thị trường năng lượng, trong khi Israel dường như sẵn sàng mở rộng chiến dịch, kể cả khả năng tiến hành các bước đi quân sự sâu hơn trong lãnh thổ Iran.

Trên thực địa, chiến sự đã gây thiệt hại nặng nề. Hàng nghìn người thương vong tại Iran, Lebanon và nhiều khu vực khác, trong khi hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Đồng thời, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới - đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Giới phân tích nhận định việc hai bên chuyển sang đánh vào hạ tầng năng lượng đánh dấu bước ngoặt nguy hiểm của cuộc chiến. Không chỉ là xung đột quân sự, đây còn là “cuộc chiến năng lượng” có thể tái định hình cán cân địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu trong nhiều năm tới.

Việc Iran và Israel chuyển sang tấn công hạ tầng dầu khí đánh dấu bước leo thang đặc biệt nguy hiểm. Không chỉ gây thiệt hại kinh tế trực tiếp, các đòn đánh này còn khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị đe dọa, đẩy giá dầu tăng mạnh. Nguy cơ lớn nhất nằm ở eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Nếu bị gián đoạn, hệ lụy sẽ lan rộng ra toàn cầu. Đây cũng là kiểu xung đột khó kiểm soát, dễ kéo nhiều quốc gia vào vòng xoáy leo thang.

Apnews.com
Link bài gốc Copy link
https://apnews.com/live/iran-war-israel-trump-03-19-2026
#Iran #Israel #năng lượng #giá dầu #eo biển Hormuz #xung đột

Bài liên quan

Chiến sự Iran leo thang, xung đột có nguy cơ lan rộng ra cả Trung Đông

Mỹ mở rộng tấn công tầm xa, Iran phản công dữ dội, khu vực Trung Đông rơi vào hỗn loạn với thiệt hại lớn và nguy cơ chiến tranh toàn diện.

Chiến sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang mạnh khi Washington mở rộng các đòn tấn công tầm xa, trong khi nhiều quốc gia đồng minh bắt đầu bộc lộ dấu hiệu cạn kiệt khí tài chiến lược.

Theo hãng tin AP, xung đột đã lan rộng ra toàn Trung Đông với các cuộc tấn công tên lửa và UAV liên tiếp giữa Iran và các lực lượng Mỹ cùng đồng minh. Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở vùng Vịnh, gây thiệt hại đáng kể dù phần lớn bị đánh chặn.

Xem chi tiết

Xung đột Iran làm nóng chính trường và thị trường năng lượng Mỹ

Xung đột mới tại Trung Đông làm giá dầu tăng, gây tranh luận về chiến lược quân sự và ảnh hưởng đến chính trị nội bộ Mỹ trước bầu cử giữa kỳ 2026.

Chỉ hai tuần sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn tại Washington khi cuộc chiến làm giá dầu tăng mạnh và gây tranh cãi gay gắt trong Quốc hội.

Cuộc xung đột diễn ra đúng thời điểm nước Mỹ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, khiến vấn đề Trung Đông nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trong chính trường Mỹ.

Xem chi tiết

Iran có những vũ khí nào, để có thể phong tỏa được eo biển Hormuz?

Iran sở hữu nhiều vũ khí nguy hiểm, để ngăn chặn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, mà Mỹ rất khó để đối phó.

Bất chấp những bài phát biểu hùng hồn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, về những chiến thắng trước Iran, thì người Iran vẫn mang đến cho Mỹ “đầy rẫy” những điều bất ngờ. Và những điều bất ngờ đó, khó có thể làm “hài lòng” người Mỹ, người Israel và những đồng minh và đối tác của họ.
Một trong những loại vũ khí gần đây, đã được lực lượng hải quân Iran trình diễn. Đó là một loại vũ khí bí mật mới, mà theo Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran, nhằm mục đích tăng cường phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là tàu không người lái tự sát hiện đại, được coi là nguy hiểm hơn đáng kể so với ngư lôi thông thường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới