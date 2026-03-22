Chiến tranh năng lượng giữa Iran và Israel gây chao đảo thị trường

Xung đột giữa Iran và Israel đang bước vào giai đoạn nguy hiểm mới khi các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng chiến lược khiến toàn bộ Trung Đông rung chuyển và thị trường dầu khí toàn cầu chao đảo.

Theo cập nhật từ AP News, căng thẳng leo thang mạnh sau khi Israel tiến hành không kích vào mỏ khí đốt South Pars - nguồn năng lượng quan trọng bậc nhất của Iran. Đòn đánh này lập tức kéo theo phản ứng dữ dội từ Tehran, với hàng loạt cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở dầu khí tại khu vực Vùng Vịnh.

Khói lửa bốc lên tại khu vực mỏ khí South Pars sau đòn không kích, đánh dấu bước leo thang nguy hiểm trong xung đột Iran-Israel.

Iran đã nhắm vào các cơ sở năng lượng của Qatar, Kuwait và một số quốc gia Arab khác, gây thiệt hại đáng kể cho hạ tầng khí hóa lỏng và lọc dầu. Đặc biệt, khu công nghiệp khí Ras Laffan của Qatar - một trong những trung tâm LNG lớn nhất thế giới - bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Diễn biến này khiến giá dầu Brent có thời điểm vượt mốc 119 USD/thùng, tăng mạnh so với trước khi chiến sự bùng phát. Các chuyên gia cảnh báo nếu xung đột tiếp tục lan rộng, giá năng lượng có thể còn tăng cao hơn nữa, kéo theo nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi Israel dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran, nhằm tránh đẩy thị trường vào tình trạng hỗn loạn. Washington cũng khẳng định không có kế hoạch triển khai bộ binh vào Iran, dù vẫn để ngỏ khả năng đáp trả mạnh nếu các đồng minh bị tấn công.

Bản đồ vị trí mỏ khí South Pars của Iran tại Vịnh Ba Tư (phần tô màu), khu vực vừa trở thành mục tiêu trong các đòn tấn công, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ tạm thời ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng lớn, song vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được kiểm chứng độc lập, trong khi giới quan sát cho rằng Iran vẫn duy trì khả năng tấn công bằng tên lửa và UAV.

Đáng chú ý, giữa Washington và Tel Aviv đã xuất hiện dấu hiệu khác biệt quan điểm. Mỹ ưu tiên hạn chế leo thang và ổn định thị trường năng lượng, trong khi Israel dường như sẵn sàng mở rộng chiến dịch, kể cả khả năng tiến hành các bước đi quân sự sâu hơn trong lãnh thổ Iran.

Trên thực địa, chiến sự đã gây thiệt hại nặng nề. Hàng nghìn người thương vong tại Iran, Lebanon và nhiều khu vực khác, trong khi hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Đồng thời, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới - đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Giới phân tích nhận định việc hai bên chuyển sang đánh vào hạ tầng năng lượng đánh dấu bước ngoặt nguy hiểm của cuộc chiến. Không chỉ là xung đột quân sự, đây còn là “cuộc chiến năng lượng” có thể tái định hình cán cân địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu trong nhiều năm tới.