Chiến tranh Iran khiến Mỹ thiệt hại hàng chục máy bay và tốn hàng tỷ USD

Mỹ đối mặt với tổn thất nặng nề trong chiến dịch chống Iran, trong đó thiệt hại về máy bay và chi phí chiến tranh đã lên tới hàng tỷ USD.

Nguyễn Cúc

Một nghị sĩ Mỹ ngày 13/5 cho biết Washington đã mất khoảng 39 máy bay trong cuộc chiến với Iran kéo dài hơn 40 ngày, tương đương trung bình gần một máy bay mỗi ngày. Thông tin này ngay lập tức gây chú ý lớn trong giới quân sự và truyền thông quốc tế.

Theo hãng thông tấn Anadolu, nghị sĩ Dân chủ Ed Case đưa ra phát biểu trên trong phiên điều trần đặc biệt của Thượng viện Mỹ khi chất vấn Quyền Giám đốc tài chính Lầu Năm Góc Jay Hurst về mức độ thiệt hại của quân đội Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Chiếc trực thăng Black Hawk đầu tiên của quân đội Mỹ bị rơi trên không phận Iran.

Ông Case dẫn lại một báo cáo quốc phòng của Mỹ cho rằng Washington đã mất khoảng 39 máy bay kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, đại diện Lầu Năm Góc không xác nhận trực tiếp con số này mà cho biết chi phí sửa chữa và đánh giá thiệt hại vẫn đang được tính toán.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, các tổn thất của Mỹ chủ yếu tập trung vào máy bay không người lái MQ-9 Reaper, trực thăng và một số máy bay chiến đấu tham gia các chiến dịch tập kích Iran. Riêng dòng UAV MQ-9 được cho là đã mất hơn 20 chiếc trong suốt chiến dịch.

Một số báo cáo khác còn cho rằng Mỹ đã mất cả tiêm kích F-15E Strike Eagle, máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và nhiều trực thăng trong các chiến dịch giải cứu phi công bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran.

Tạp chí Military Watch nhận định đây có thể là mức tổn thất hàng không nghiêm trọng nhất của quân đội Mỹ kể từ sau Chiến tranh Việt Nam nếu các con số được xác thực đầy đủ. Một số chuyên gia quân sự cho rằng việc Iran tăng cường năng lực phòng không nội địa cùng mạng lưới tên lửa đất đối không đã khiến hoạt động không kích của Mỹ gặp nhiều rủi ro hơn dự kiến.

Trong khi đó, truyền thông Iran liên tục công bố hình ảnh xác máy bay không người lái và tuyên bố bắn hạ nhiều khí tài hiện đại của Mỹ. Dù vậy, Washington nhiều lần bác bỏ các thông tin mà Tehran đưa ra, đặc biệt liên quan tới tiêm kích tàng hình F-35.

Xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị Iran bắn hạ hồi tháng 3.

Theo Wall Street Journal, tổng chi phí chiến tranh của Mỹ tại Iran hiện đã tăng lên khoảng 29 tỷ USD, trong đó riêng thiệt hại liên quan đến máy bay, khí tài và đạn dược đã lên tới khoảng 24 tỷ USD.

Giới quan sát nhận định cuộc chiến Iran đã cho thấy môi trường tác chiến hiện đại ngày càng nguy hiểm đối với cả các lực lượng không quân mạnh nhất thế giới. Sự phát triển của UAV cảm tử, tên lửa phòng không tầm xa và hệ thống tác chiến điện tử đang khiến ưu thế trên không truyền thống của Mỹ bị thách thức đáng kể.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/us-lost-aircraft-per-day-war-iran-39
Trò chơi đã kết thúc. Mỹ rút quân quy mô lớn, Iran đang triển khai Kế hoạch B

Chiến lược điều chỉnh thế bố trí quân sự của Mỹ trên toàn thế giới vừa qua đã gây chấn động, vậy đâu là nguyên nhân, ai chịu thiệt hại?

Vào ngày 1/5, hai tin tức về việc rút quân của Mỹ đã gây chấn động thế giới; thứ nhất là việc tàu sân bay USS Ford kết thúc chuyến triển khai ở nước ngoài kéo dài 309 ngày và trở về từ Trung Đông; thứ hai, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, trong vòng 6 đến 12 tháng tới.
Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một cuộc cải tổ thường lệ, nhưng trên thực tế, nó phơi bày thực trạng khó khăn mà Mỹ đang phải vật lộn, khi họ cần phải tiếp tục duy trì sự ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông, kìm chế châu Âu, và theo dõi sát sao Trung Quốc. Việc gây áp lực đồng thời trên ba mặt trận, khiến Mỹ “hụt hơi”.
Xem chi tiết

Chiến dịch tấn công của Iran làm suy yếu hệ thống phòng thủ Mỹ tại Trung Đông

Iran sử dụng tên lửa và UAV phối hợp gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ Mỹ, làm thay đổi cục diện chiến tranh khu vực.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông được cho là đã gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Washington công bố ban đầu.

Theo Military Watch Magazine, các đòn tấn công trả đũa của Iran bắt đầu từ cuối tháng 2/2026 đã nhắm vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ tại khu vực, trong đó có các căn cứ không quân và cơ sở hậu cần chiến lược.

Xem chi tiết

Cuộc chiến Iran khiến Mỹ hao hụt vũ khí, châu Âu đợi dài

Các quan chức Mỹ thông báo với châu Âu rằng một số lô hàng đã ký hợp đồng trước đó có bị trì hoãn do cuộc chiến với Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho vũ khí.

Năm nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do cuộc chiến với Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho vũ khí.

Các nguồn tin, giấu tên vì các thông tin này chưa được công khai, cho biết một số quốc gia châu Âu sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả khu vực Baltic và Scandinavia.

Xem chi tiết

