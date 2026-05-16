Chiến tranh Iran khiến Mỹ thiệt hại hàng chục máy bay và tốn hàng tỷ USD

Mỹ đối mặt với tổn thất nặng nề trong chiến dịch chống Iran, trong đó thiệt hại về máy bay và chi phí chiến tranh đã lên tới hàng tỷ USD.

Một nghị sĩ Mỹ ngày 13/5 cho biết Washington đã mất khoảng 39 máy bay trong cuộc chiến với Iran kéo dài hơn 40 ngày, tương đương trung bình gần một máy bay mỗi ngày. Thông tin này ngay lập tức gây chú ý lớn trong giới quân sự và truyền thông quốc tế.

Theo hãng thông tấn Anadolu, nghị sĩ Dân chủ Ed Case đưa ra phát biểu trên trong phiên điều trần đặc biệt của Thượng viện Mỹ khi chất vấn Quyền Giám đốc tài chính Lầu Năm Góc Jay Hurst về mức độ thiệt hại của quân đội Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Chiếc trực thăng Black Hawk đầu tiên của quân đội Mỹ bị rơi trên không phận Iran.

Ông Case dẫn lại một báo cáo quốc phòng của Mỹ cho rằng Washington đã mất khoảng 39 máy bay kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, đại diện Lầu Năm Góc không xác nhận trực tiếp con số này mà cho biết chi phí sửa chữa và đánh giá thiệt hại vẫn đang được tính toán.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, các tổn thất của Mỹ chủ yếu tập trung vào máy bay không người lái MQ-9 Reaper, trực thăng và một số máy bay chiến đấu tham gia các chiến dịch tập kích Iran. Riêng dòng UAV MQ-9 được cho là đã mất hơn 20 chiếc trong suốt chiến dịch.

Một số báo cáo khác còn cho rằng Mỹ đã mất cả tiêm kích F-15E Strike Eagle, máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và nhiều trực thăng trong các chiến dịch giải cứu phi công bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran.

Tạp chí Military Watch nhận định đây có thể là mức tổn thất hàng không nghiêm trọng nhất của quân đội Mỹ kể từ sau Chiến tranh Việt Nam nếu các con số được xác thực đầy đủ. Một số chuyên gia quân sự cho rằng việc Iran tăng cường năng lực phòng không nội địa cùng mạng lưới tên lửa đất đối không đã khiến hoạt động không kích của Mỹ gặp nhiều rủi ro hơn dự kiến.

Trong khi đó, truyền thông Iran liên tục công bố hình ảnh xác máy bay không người lái và tuyên bố bắn hạ nhiều khí tài hiện đại của Mỹ. Dù vậy, Washington nhiều lần bác bỏ các thông tin mà Tehran đưa ra, đặc biệt liên quan tới tiêm kích tàng hình F-35.

Xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị Iran bắn hạ hồi tháng 3.

Theo Wall Street Journal, tổng chi phí chiến tranh của Mỹ tại Iran hiện đã tăng lên khoảng 29 tỷ USD, trong đó riêng thiệt hại liên quan đến máy bay, khí tài và đạn dược đã lên tới khoảng 24 tỷ USD.

Giới quan sát nhận định cuộc chiến Iran đã cho thấy môi trường tác chiến hiện đại ngày càng nguy hiểm đối với cả các lực lượng không quân mạnh nhất thế giới. Sự phát triển của UAV cảm tử, tên lửa phòng không tầm xa và hệ thống tác chiến điện tử đang khiến ưu thế trên không truyền thống của Mỹ bị thách thức đáng kể.