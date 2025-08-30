Hà Nội

Thế giới

Thùng container rơi xuống đường trúng xe máy, 3 thanh niên tử vong

Một container rơi trúng xe máy đang lưu thông trên cao tốc ở Ấn Độ, khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ.

An An (Theo BE)

Theo trang Bhaskar English, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Mundra-Anjar, Ấn Độ, ngày 28/8. Khi đó, một container rơi trúng chiếc xe máy đang lưu thông trên đường, khiến 3 người tử vong tại chỗ.

"Một chiếc xe kéo chạy quá tốc độ đã mất lái, khiến thùng container trên xe bị lật và rơi trúng chiếc xe máy đang chạy ngang qua. Chiếc xe máy bẹp dúm hoàn toàn, còn 3 thanh niên đi trên xe máy tử vong tại chỗ", nguồn tin cho hay.

giaothong.png
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến 3 thanh niên tử vong. Ảnh: BE.

Người dân địa phương nhanh chóng đến hiện trường và báo cảnh sát. Cảnh sát Anjar đến hiện trường và thi thể các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Công lập Anjar.

Cảnh sát đã lập hồ sơ khởi tố tài xế xe kéo về tội lái xe cẩu thả và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, một vụ va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo chở người hành hương xảy ra tại Bulandshahr, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào khoảng 2h10 sáng 25/8.

The Hindu đưa tin, vụ tai nạn khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

"11 người đã tử vong và 40 người bị thương đang được điều trị", cảnh sát cho biết.

