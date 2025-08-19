Ô tô bốc cháy sau va chạm, 8 người trong một gia đình tử vong

Sau khi xảy ra va chạm, chiếc Swift Dzire lao xuống mương và bốc cháy, khiến cả 8 người trên xe thiệt mạng.

Theo Indian Express, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần thị trấn Wadhwan, Ấn Độ, vào khoảng 15h40 chiều 17/8.

Khi đó, chiếc Swift Dzire đang di chuyển về hướng Surendranagar thì va chạm trực diện với một chiếc SUV Tata Harrier đang hướng đến Ahmedabad. Chiếc Swift Dzire đã lao xuống mương bên đường cao tốc Surendranagar-Ahmedabad và bốc cháy, khiến cả 8 người trên xe thiệt mạng. Cảnh sát cho biết, tất cả đều là thành viên trong cùng một gia đình.

Chiếc Swift Dzire bốc cháy sau vụ va chạm khiến 8 người trên xe thiệt mạng. Ảnh: IT.

"Chúng tôi đã xác định được danh tính của tất cả những người tử vong dựa trên đồ đạc của họ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lấy mẫu ADN để giám định pháp y", Phó Cảnh sát trưởng VB Jadeja thông tin.

Danh tính những người thiệt mạng bao gồm Pratipalsinh Jagdishsinh Chudasama (35 tuổi), vợ anh là Riddhiba Chudasama (32 tuổi), con gái 10 tháng tuổi Divyashri Chudasama và mẹ của Pratipalsinh là Kailashba Jagdishsinh Jamsinh Chudasama (60 tuổi). Người thân của họ là Meenaba Virendrasinh Sattubha Rana (49 tuổi), Rajeshwariba Narendrasinh Sattubha Rana (52 tuổi), Neetaba Bhagirathsinh Jadeja (58 tuổi) và Divyaba Hardevsinh Jadeja (35 tuổi).

Ảnh: Indian Express.

Nguồn tin cảnh sát cho biết thêm, tài xế xe SUV cũng đã tử vong trong vụ tai nạn, nâng tổng số người chết lên 9.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

