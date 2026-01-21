Thực hư hình ảnh CSGT chặn ông cụ 80 tuổi đi xe lăn để kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 21/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một số hình ảnh, thông tin sai sự thật, bôi nhọ hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, gây dư luận xấu trong xã hội. Đáng chú ý là hình ảnh lan truyền với nội dung xuyên tạc cho rằng “Cảnh sát giao thông chặn ông cụ 80 tuổi đi xe lăn để kiểm tra nồng độ cồn”. Các hình ảnh, thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều người dùng mạng xã hội.

Hình ảnh sử dụng công nghệ AI nhằm xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng CAND.

Qua xác minh, lực lượng chức năng khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Đã bị cắt ghép, bóp méo bối cảnh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm bôi nhọ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân. Mặc dù một bộ phận người dân đã nhận diện được đây là sản phẩm do AI tạo ra thông qua các chi tiết bất hợp lý về trang phục, quân hàm, cầu vai, thiết bị đo nồng độ cồn, song không ít người đã lầm tưởng là hình ảnh thật và đưa ra những bình luận, chỉ trích tiêu cực đối với lực lượng Cảnh sát giao thông.

Thực tế cho thấy, đây là một trong những phương thức, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng chống đối. Các đối tượng này triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI để tạo dựng các nội dung giả mạo với mức độ chân thực cao. Nếu như trước đây, tin giả chủ yếu được tạo ra bằng cách cắt ghép video thô sơ hoặc sử dụng tiêu đề giật gân, thì hiện nay, AI cho phép dựng hình ảnh, video, âm thanh hoàn toàn giả nhưng rất khó phân biệt bằng mắt thường, dễ khiến người thiếu hiểu biết về công nghệ tin là thật. Mục đích của các hành vi này là xuyên tạc, vu cáo, bóp méo sự thật, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, làm suy giảm niềm tin, kích động sự chống đối của người dân đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và lực lượng thực thi pháp luật.

Các công nghệ thường bị các đối tượng xấu lợi dụng gồm: Công nghệ hoán đổi khuôn mặt (Deepfake), cho phép thay thế khuôn mặt của người trong video bằng khuôn mặt của cán bộ, công chức Nhà nước hoặc ngược lại; Công nghệ giả giọng nói (Deep voice), có khả năng mô phỏng giọng nói, ngữ điệu của một cá nhân chỉ từ đoạn âm thanh rất ngắn để dựng nên các cuộc hội thoại giả mạo; cùng với đó là các công cụ AI hiện đại có thể tạo ra video, hình ảnh hoàn toàn mới từ mô tả văn bản. Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng hệ thống tài khoản ảo để chia sẻ đồng loạt các nội dung sai sự thật trên nhiều trang, hội, nhóm mạng xã hội, tạo hiệu ứng “đám đông”, gây hoang mang dư luận và tạo áp lực không đúng bản chất đối với các cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Khi tiếp cận các thông tin tiêu cực, đặc biệt là những nội dung liên quan đến hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật, người dân cần tỉnh táo phân tích, kiểm chứng thông tin thông qua các kênh báo chí chính thống; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các thông tin giả, sai sự thật. Đồng thời, tích cực lên án, phản bác các thủ đoạn lợi dụng công nghệ để chống phá, gây chia rẽ, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi người dân hãy là một người sử dụng mạng xã hội thông thái, chung tay cùng lực lượng Công an nhân dân và các cấp, các ngành, toàn xã hội ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc, góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn và trên không gian mạng, vì cuộc sống bình yên của mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng