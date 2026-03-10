Hà Nội

Xã hội

Thời tiết ngày 10/3: Bộ chuyển rét, mưa dông mạnh, biển động dữ dội

Hôm nay, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, kèm mưa rào, dông, trong khi các khu vực khác có nắng và khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Bình Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (10/3) không khí lạnh khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, nhiều nơi có mưa rào và dông.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng sớm trời rét.

Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có mưa vài nơi, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh nchmf.gov.vn

Trên biển, ngày và đêm 10/03, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3,0–5,0m, hướng Đông Bắc.

Khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; riêng vùng biển phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động. Sóng biển cao từ 3,0–5,0m, hướng Đông Bắc.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0–4,0m, hướng Đông Bắc.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, sáng có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh; đêm gió giảm dần. Sóng biển cao từ 2,0–3,5m, hướng Đông Bắc.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; đêm gió giảm dần. Sóng biển cao từ 3,0–5,0m, hướng Đông Bắc.

Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác.

Cụ thể thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trời chuyển rét; nhiệt độ 14-24 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3; trời chuyển rét; nhiệt độ 16-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; trời chuyển rét; nhiệt độ 14-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc trời chuyển rét; nhiệt độ 18-23 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 16-29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 18-30 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 22-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng cao 2,0-4,0m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 5; riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng cao 2,0-3,0m.

