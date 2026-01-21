Xử phạt nhiều tài xế ô tô bấm còi inh ỏi gây ô nhiễm tiếng ồn ở Hà Nội

Tiếng còi xe vốn là tín hiệu cảnh báo an toàn trong giao thông, tuy nhiên, việc bấm còi tùy tiện, liên tục đang bị lạm dụng, gây ô nhiễm tiếng ồn...

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tối ngày 20/1/2026, quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi sử dụng còi không đúng quy định, chủ yếu là các phương tiện vận tải hoạt động trong khung giờ buổi tối.

CSGT kiểm tra trường hợp xe tải sử dụng còi hơi trong đô thị. Ảnh CAHN

Điển hình, khoảng 20h10, tại Đại lộ Thăng Long, khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Tổ công tác phát hiện xe buýt biển kiểm soát 29B-104xx sử dụng còi liên tục, gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông và sinh hoạt của người dân xung quanh. Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ.V.U (SN 1986, trú tại Hà Nội).

Với hành vi nêu trên, theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý hành chính, phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Tiếp đó, vào khoảng 21h05, tại nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, Tổ công tác tiếp tục phát hiện xe tải biển kiểm soát 30B-131xx sử dụng còi hơi khi chuyển hướng. Đối với trường hợp này, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Còi xe được “độ chế” nhằm tăng công xuất. Ảnh CAHN

Qua đây, CATP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng còi đúng mục đích, đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường giao thông Thủ đô bảo đảm an toàn, trật tự và văn minh.

