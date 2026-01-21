Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt nhiều tài xế ô tô bấm còi inh ỏi gây ô nhiễm tiếng ồn ở Hà Nội

Tiếng còi xe vốn là tín hiệu cảnh báo an toàn trong giao thông, tuy nhiên, việc bấm còi tùy tiện, liên tục đang bị lạm dụng, gây ô nhiễm tiếng ồn...

Gia Đạt

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tối ngày 20/1/2026, quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi sử dụng còi không đúng quy định, chủ yếu là các phương tiện vận tải hoạt động trong khung giờ buổi tối.

download-1.jpg
CSGT kiểm tra trường hợp xe tải sử dụng còi hơi trong đô thị. Ảnh CAHN

Điển hình, khoảng 20h10, tại Đại lộ Thăng Long, khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Tổ công tác phát hiện xe buýt biển kiểm soát 29B-104xx sử dụng còi liên tục, gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông và sinh hoạt của người dân xung quanh. Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ.V.U (SN 1986, trú tại Hà Nội).

Với hành vi nêu trên, theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý hành chính, phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Tiếp đó, vào khoảng 21h05, tại nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, Tổ công tác tiếp tục phát hiện xe tải biển kiểm soát 30B-131xx sử dụng còi hơi khi chuyển hướng. Đối với trường hợp này, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

download-3.jpg
Còi xe được “độ chế” nhằm tăng công xuất. Ảnh CAHN

Qua đây, CATP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng còi đúng mục đích, đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường giao thông Thủ đô bảo đảm an toàn, trật tự và văn minh.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#giao thông #Hà Nội #còi xe #phạt #ô nhiễm tiếng ồn #tài xế

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Ngày 20/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công anTP Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

download.jpg
Cơ quan Công an làm việc với 2 trường hợp vi phạm.
Xem chi tiết

Xã hội

Người đàn ông ở Lào Cai bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Người đàn ông ở Lào Cai vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng do có hành vi đánh vợ, xâm hại đến sức khỏe của thành viên trong gia đình.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Lâm Thượng vừa tiếp nhận thông tin về vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại thôn Khe Bín. Qua xác minh, xác định B.T.C (sinh năm 1969, trú tại thôn Khe Bín) đã có hành vi đánh vợ, xâm hại đến sức khỏe của thành viên trong gia đình.

lam-thuong-1.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe ở Lào Cai

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt một số thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe...

Ngày 19/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

nhom-hoc-sinh-vi-pham-va-tang-vat-luc-luong-cong-an-tich-thu-1-xe-mo-to.jpg
Nhóm học sinh tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới