Xử phạt trường hợp xuyên tạc công tác nhân sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ông V.D.H thừa nhận do nhận thức còn hạn chế, không kiểm chứng nguồn thông tin nên đã đăng tải, chia sẻ các thông tin giả mạo, sai sự thật.

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội về tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, thông tin giả, sai sự thật trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp, Phòng An ninh chính trị nội bộ – CATP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Facebook có tên “Vương Hiền” đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung sai sự thật, mang tính xuyên tạc liên quan đến công tác nhân sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là ông V.D.H (45 tuổi, trú tại phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội). Tại buổi làm việc với cơ quan Công an ngày 20/1/2026, ông V.D.H thừa nhận do nhận thức còn hạn chế, không kiểm chứng nguồn thông tin nên đã đăng tải, chia sẻ các thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội. Nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, ông V.D.H đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ các bài viết vi phạm trên mạng xã hội và viết cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ – CATP Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.D.H về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), với mức phạt 7.500.000 đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật đã đăng tải.

Qua vụ việc trên, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những nội dung liên quan đến công tác nhân sự, hoạt động của Đảng, Nhà nước. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.