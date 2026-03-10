Hà Nội

Xã hội

Bắt tài xế xe ôm đập phá vali của khách trước sân bay Tân Sơn Nhất

Tài xế xe ôm có hành vi đập phá vali, dọa đánh người phụ nữ trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Xuân Danh

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quang Hiếu (35 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Hiếu chính là đối tượng đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng trước khu vực nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

anh-1.jpg
Đối tượng Bùi Quang Hiếu

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hỗn loạn trước cửa nhà ga T3. Theo hình ảnh từ clip, một người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ liên tục đập phá đồ đạc trên đường. Khi người phụ nữ đứng cạnh can ngăn, người này không dừng lại mà hung hăng vung tay dọa đánh. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, người đàn ông còn giật chiếc mũ đội trên đầu người phụ nữ, ném mạnh về phía đối phương. Người này sau đó lôi quần áo trong hành lý ném tung tóe ra đường.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bảy Hiền vào cuộc xác minh, mời bị hại làm việc, đồng thời truy tìm và đưa Bùi Quang Hiếu về trụ sở.

1.jpg
Người đàn ông “ức hiếp” phụ nữ ở nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất

Bước đầu, xác định, khoảng 0h15 ngày 8/3, chị Đ.T.T (39 tuổi) sau khi xuống máy bay từ Hà Nội vào TP HCM đã ra khu vực nhà ga T3 để tìm xe về nhà và có hỏi giá cước xe của Hiếu. Tuy nhiên, chị T nhận thấy Hiếu có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên không thuê xe và đi sang khu vực khác để đón xe.

Cho rằng chị T gọi nhưng không đi Hiếu chửi bới, sau đó kéo hành lý chị T ra đường đập phá.

Cơ quan Công an nhận định hành vi của Hiếu đã gây mất trật tự công cộng tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại cửa ngõ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây bức xúc trong dư luận.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tài sản hoặc đe dọa an toàn của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>> Mời độc giả xem thêm video hành vi gây rối trật tự công công của Hiếu trước nhà ga T3 sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.
#gây rối #Công an

