Tử vi 12 cung hoàng đạo 10/3: Bạch Dương tiến bước mạnh mẽ, tài lộc sáng rực

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 10/3: Bạch Dương tiến bước mạnh mẽ, tài lộc sáng rực

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 10/3, Bạch Dương có số sang giàu, dễ đạt được mục đích. Song Ngư nên tìm kiếm trợ lực, tài nguyên xung quanh.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay thăng hoa, bạn làm việc phần lớn theo ý muốn của mình, tự do tản mạn không cần để ý ánh mắt người khác. Sự nghiệp: Sáng sủa, bạn đạt được mục đích, kết quả rất tốt, địa vị trong chốn công sở được tăng lên, có quý nhân chú ý đến, có ý định nâng đỡ. Tài lộc: Vượng lên nhanh chóng, dã tâm lớn, luôn biết mình muốn gì, muốn đạt được gì. Chỉ cần có thêm yếu tố tiền vốn ổn định, Bạch Dương chắc chắn sẽ sang giàu. Tình cảm: Khá tốt, bạn và đối phương chung sống thích giữ chút không gian riêng tư, thường xuyên dính lấy nhau cảm thấy không thoải mái. Sức khỏe: Ổn định, vận động gân cốt thích hợp là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay vẫn ổn, chuyện gì cũng muốn thử một chút, tâm thái cởi mở không phải người cứng nhắc. Sự nghiệp: Vẫn ổn, không có chuyện gì xấu xuất hiện, hiện tại các dự án có thể làm nhiều lên, cần bạn lựa chọn tốt hoặc sắp xếp thời gian tiến hành thúc đẩy. Tài lộc: Bình thường, không thiếu dự án tốt, bỏ lỡ một cái vẫn sẽ có cái mới xuất hiện, lựa chọn cẩn thận đừng lạc quan mù quáng là được. Tình cảm: Bình thường, đôi bên đều có ý muốn giao tiếp, chỉ xem có thời gian trò chuyện tử tế hay không. Sức khỏe: Vẫn ổn, cơ thể khỏe mạnh.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay bình thường, quan tâm nhiều đến chính sự của mình, đừng chia sẻ thời gian và sức lực cho người và việc không liên quan. Sự nghiệp: Vẫn ổn, chốn công sở lo liệu dự án của mình trước là quan trọng, sự chú ý và sức lực vô cùng quý giá không thể tùy tiện chia sẻ, muốn giúp người cũng phải đợi làm xong việc của mình. Tài lộc: Bình thường, trước tiên làm tốt dự án đã có, có thu nhập rồi hãy nói chuyện khác. Tình cảm: Bình thường, nửa kia cần mình quan tâm nhiều, đừng phớt lờ nhu cầu của người ta là được. Sức khỏe: Bình thường, bổ sung nhiều nước cẩn thận kẻo bị nóng trong người.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay bình thường, bạn thích làm chút chuyện khác biệt, có khá nhiều ý tưởng dự định thực hiện. Sự nghiệp: Bình thường, thiết thực chịu khó mới có thể có thành tích, bạn phải tìm được cách hay để làm dự án, hiện tại có không ít cơ hội học tập đang chờ đợi mình, chú ý nắm bắt nâng cao nhiều là tốt. Tài lộc: Bình thường, đừng vội vàng thúc đẩy dự án, đi vững vàng một chút mới không bị lật xe. Tình cảm: Bình thường, mối quan hệ thân mật phát triển cũng coi là thuận lợi, lẫn nhau không làm ra chuyện gì khiến người ta không vui. Sức khỏe: Bình thường, khi ra ngoài cẩn thận chút kẻo bị thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay vẫn ổn, có một số việc làm rồi thì đừng hối hận xoắn xuýt cứ thuận theo tự nhiên là được. Sự nghiệp: Vẫn ổn, nhiệm vụ đã nhận lời làm dù khó cũng bớt phàn nàn, kiên trì chính là thắng lợi đừng để ý thất bại, trưởng thành luôn cần trải qua sự việc mới được. Tài lộc: Vẫn ổn, chú ý giữ cân bằng thu chi, cố gắng kiểm soát ham muốn tiêu dùng nhịn một chút thì tốt. Tình cảm: Bình thường, đôi bên muốn chung sống tốt thì phải cùng bỏ công sức, có qua có lại mới có thể duy trì cân bằng tâm lý. Sức khỏe: Bình thường, nghỉ ngơi tử tế đừng thức đêm là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay hơi yếu, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài nên bản thân làm việc thiếu chủ kiến động lực cũng không đủ. Sự nghiệp: Hơi yếu, chốn công sở làm việc đừng nghĩ quá nhiều, có một số khó khăn đều là tự mình dọa mình, thực tế làm chưa chắc đã gặp phải hoặc là như thế nào, làm lỡ việc được không bù mất. Tài lộc: Bình thường, vẫn nên lựa chọn chút dự án bảo thủ thì hơn, nếu không trong lòng mình không yên tâm. Tình cảm: Hơi yếu, bạn và nửa kia đều chỉ lo cho mình, không có ý muốn tìm hiểu đối phương. Sức khỏe: Bình thường, bớt suy nghĩ lung tung là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay vẫn tốt, làm việc theo trình tự là được, sự việc không khó làm như vậy. Sự nghiệp: Vẫn tốt, chốn công sở làm việc chỉ cần giai đoạn đầu chuẩn bị đúng chỗ thì về sau cũng thuận lợi không khó khăn như vậy, cắn răng kiên trì chút đừng bỏ cuộc là chỉ kém một chút nữa thôi. Tài lộc: Vẫn tốt, dự án thu lợi cần thời gian, chi bằng chuẩn bị thêm vài dự án dự phòng, như vậy thu lợi còn có thể có sự chênh lệch thời gian. Tình cảm: Vẫn ổn, đôi bên đều cảm thấy trạng thái hiện tại cũng coi là thoải mái, không có gì để so đo bới móc. Sức khỏe: Vẫn ổn, hạn chế ăn uống quá độ là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay tạm ổn, bạn hy vọng nhận được sự đối đãi công bằng, công chính, không muốn bị người ta đặc biệt hóa hay cho ra rìa. Sự nghiệp: Tạm ổn, không muốn bị đối xử khác biệt, cấp trên và khách hàng có thể nhìn thẳng vào thực lực của mình thì tâm thái làm việc sẽ tốt hơn nhiều, cũng có động lực nỗ lực cầu tiến. Tài lộc: Vẫn ổn, gặp phải những khoản chi tiêu xã giao chỉ cần không vượt quá khả năng chi trả thì tiêu một chút cũng không sao. Tình cảm: Tạm ổn, mối quan hệ thân mật phần lớn là chung sống bình lặng, an tâm và thiết thực hơn nhiều. Sức khỏe: Vẫn ổn, chú ý đảm bảo quy luật làm việc và nghỉ ngơi.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay khá tốt, làm việc bớt chui vào ngõ cụt, càng thả lỏng kết quả càng tốt. Sự nghiệp: Tốt, nghe nhiều xem tiền bối có kinh nghiệm nhìn nhận thế nào, làm thế nào, giảm bớt sai sót đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành tốt trong thời gian quy định là được. Tài lộc: Khá tốt, nên chọn dự án bản thân có thể gánh vác để bắt tay vào, miễn cưỡng không phải chuyện tốt. Tình cảm: Khá tốt, bạn và bạn đời chung sống dễ vì một số bất đồng ý kiến mà xuất hiện không hợp, kiên nhẫn giao tiếp nhiều hơn là tốt. Sức khỏe: Tạm ổn, bổ sung vitamin thích hợp là được rồi.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay bình thường, bạn làm việc có chút quá sức thể lực, tinh lực tiêu hao không ít. Sự nghiệp: Bình thường, sợ hãi thất bại và trắc trở, thực tế thiếu thể lực tiêu hao lớn, luôn có không ít việc chiếm dụng thời gian và tinh lực, việc chính đều chưa làm được bao nhiêu. Tài lộc: Bình thường, nếu dự án chi trả khó khăn thì kiến nghị từ bỏ, đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia chung sống có thể thử đổi cách tương tác thoải mái hơn, đừng lúc nào cũng mệt mỏi ứng phó là được. Sức khỏe: Bình thường, chú ý bảo dưỡng nhiều hơn là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay vẫn ổn, cho bản thân thêm chút thời gian suy nghĩ mới có thể làm rõ mạch tư duy. Sự nghiệp: Vẫn ổn, hành xử lý trí tránh vì định kiến chủ quan của mình mà xuất hiện sai sót thì hơn, quá trình thúc đẩy nhiệm vụ có thể sẽ phát hiện một số vấn đề giải quyết sớm là được. Tài lộc: Bình thường, dự án tốt không nhiều, vẫn là đợi xem rồi hãy nói đừng vội vàng đưa ra lựa chọn. Tình cảm: Vẫn ổn, trong mối quan hệ thân mật đừng nghĩ quá nhiều, có thời gian thì giao lưu nhiều giảm bớt khả năng xuất hiện hiểu lầm là được. Sức khỏe: Vẫn ổn, cơ bản khỏe mạnh vấn đề không lớn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá tốt, sẽ muốn làm tốt một việc tuy trở ngại nhiều nhưng cơ bản có thể hoàn thành đừng quá lo lắng. Sự nghiệp: Khá tốt, muốn tìm kiếm một số đột phá để trở nên mạnh mẽ hơn, phải học cách tận dụng sự trợ giúp, tài nguyên xung quanh, đừng mơ hồ là được. Tài lộc: Khá tốt, làm dự án trong vùng an toàn có thể thu được lợi nhuận, giảm bớt sự can thiệp của rủi ro là vô cùng quan trọng. Tình cảm: Khá tốt, đôi bên đều không có chuyện gì không hài lòng, có thể chung sống thiết thực. Sức khỏe: Khá tốt, vận động thích hợp có lợi cho cơ thể. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp thông tin trắc nghiệm vui cho bạn đọc)
