Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chiếm đóng toàn bộ Gaza

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chiếm đóng toàn bộ Gaza ngay cả khi lực lượng Hamas đồng ý với thỏa thuận trao đổi con tin.

Theo RT ngày 22/8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chiếm đóng toàn bộ Gaza ngay cả khi Hamas đồng ý với thỏa thuận trao đổi con tin.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo giai đoạn đầu tiên của chiến dịch nhằm chiếm đóng thành phố Gaza, nơi được mô tả là thành trì của Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Tass.

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh rằng mục tiêu trục xuất Hamas vẫn không thay đổi. "Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm điều đó", ông nói.

Thủ tướng Netanyahu trích dẫn sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tuyên bố trước đó trong tháng này rằng Hamas "không thể ở lại" Gaza. Nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng cuộc chiến "có thể kết thúc ngay hôm nay" nếu Hamas đồng ý thả các con tin còn lại, giải giáp và "phi quân sự hóa Gaza".

Hôm 21/8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tái kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, cảnh báo rằng cuộc tấn công của Israel sẽ dẫn đến "cái chết và sự tàn phá hàng loạt".

Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức nhân đạo khác cũng kêu gọi Israel dừng chiến dịch này vì số người Palestine thiệt mạng chính thức ở Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã vượt quá 62.000 người.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng đã thúc đẩy một số quốc gia, bao gồm cả Pháp, cân nhắc việc chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza