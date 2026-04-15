Ukraine đạt thỏa thuận quốc phòng với Đức

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và Đức bắt đầu lên kế hoạch sản xuất chung máy bay không người lái tiên tiến và các hệ thống phòng thủ đã được thử nghiệm.

Theo AP, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/4 cho biết Ukraine và Đức đang bắt đầu lên kế hoạch sản xuất chung máy bay không người lái và các hệ thống phòng thủ đã được thử nghiệm trong chiến đấu trong bối cảnh Kiev tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự trong cuộc xung đột với Nga.

"Chúng tôi đề xuất với Đức một thỏa thuận song phương về máy bay không người lái, bao gồm nhiều loại máy bay không người lái, tên lửa, phần mềm và hệ thống phòng thủ hiện đại. Các nhóm của chúng tôi đang bắt đầu công việc cụ thể”, ông Zelensky cho biết tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong chuyến thăm Berlin.

Thủ tướng Merz cho rằng cam kết của Đức trong việc hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến là “một tín hiệu rất rõ ràng” gửi tới Nga. "Chúng tôi sẽ không ngần ngại trong nỗ lực bảo vệ Ukraine", ông nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, Ukraine có khả năng sản xuất lượng thiết bị quân sự gấp đôi so với hiện tại, nhưng lại thiếu kinh phí để đẩy mạnh sản xuất.

Chìa khóa để khai phá tiềm năng đó nằm ở việc nhận được khoản vay trị giá 90 tỷ euro (106 tỷ đô la) đã được Liên minh châu Âu hứa hẹn, vốn bị Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phản đối, nhưng việc ông Orbán sắp rời nhiệm sở sau cuộc bầu cử cuối tuần qua có thể giúp "giải phóng" số tiền này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, người tháp tùng Tổng thống Zelensky đến Berlin, cho biết Đức và Ukraine đã đạt thỏa thuận hợp tác quốc phòng 4 tỷ euro (4,7 tỷ USD). Ông Fedorov viết trên mạng X rằng thỏa thuận này là "một cú hích lớn" cho hệ thống phòng không của Ukraine, cho phép Kiev mua "vài trăm" tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Sau Berlin, ông Zelensky dự kiến ​​sẽ thăm Na Uy, một đồng minh tài chính và quân sự quan trọng khác, trong khi các lãnh đạo quốc phòng từ hơn 50 quốc gia đối tác thường xuyên họp để phối hợp viện trợ vũ khí cho Kiev sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.