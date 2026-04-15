Ukraine đạt thỏa thuận quốc phòng với Đức

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và Đức bắt đầu lên kế hoạch sản xuất chung máy bay không người lái tiên tiến và các hệ thống phòng thủ đã được thử nghiệm.

An An (Theo AP)

Theo AP, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/4 cho biết Ukraine và Đức đang bắt đầu lên kế hoạch sản xuất chung máy bay không người lái và các hệ thống phòng thủ đã được thử nghiệm trong chiến đấu trong bối cảnh Kiev tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự trong cuộc xung đột với Nga.

"Chúng tôi đề xuất với Đức một thỏa thuận song phương về máy bay không người lái, bao gồm nhiều loại máy bay không người lái, tên lửa, phần mềm và hệ thống phòng thủ hiện đại. Các nhóm của chúng tôi đang bắt đầu công việc cụ thể”, ông Zelensky cho biết tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong chuyến thăm Berlin.

ap25344390158357.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

Thủ tướng Merz cho rằng cam kết của Đức trong việc hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến là “một tín hiệu rất rõ ràng” gửi tới Nga. "Chúng tôi sẽ không ngần ngại trong nỗ lực bảo vệ Ukraine", ông nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, Ukraine có khả năng sản xuất lượng thiết bị quân sự gấp đôi so với hiện tại, nhưng lại thiếu kinh phí để đẩy mạnh sản xuất.

Chìa khóa để khai phá tiềm năng đó nằm ở việc nhận được khoản vay trị giá 90 tỷ euro (106 tỷ đô la) đã được Liên minh châu Âu hứa hẹn, vốn bị Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phản đối, nhưng việc ông Orbán sắp rời nhiệm sở sau cuộc bầu cử cuối tuần qua có thể giúp "giải phóng" số tiền này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, người tháp tùng Tổng thống Zelensky đến Berlin, cho biết Đức và Ukraine đã đạt thỏa thuận hợp tác quốc phòng 4 tỷ euro (4,7 tỷ USD). Ông Fedorov viết trên mạng X rằng thỏa thuận này là "một cú hích lớn" cho hệ thống phòng không của Ukraine, cho phép Kiev mua "vài trăm" tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Sau Berlin, ông Zelensky dự kiến ​​sẽ thăm Na Uy, một đồng minh tài chính và quân sự quan trọng khác, trong khi các lãnh đạo quốc phòng từ hơn 50 quốc gia đối tác thường xuyên họp để phối hợp viện trợ vũ khí cho Kiev sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ông Zelensky nói Ukraine đã bắn hạ UAV Shahed tại Trung Đông

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết binh sĩ Ukraine đã bắn hạ các máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế tại nhiều quốc gia Trung Đông.

Theo AP, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các binh sĩ Ukraine đã bắn hạ máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế tại nhiều quốc gia ở Trung Đông trong thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran, đồng thời mô tả các hoạt động này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hỗ trợ các đối tác đối phó với loại vũ khí mà Nga đang sử dụng tại Ukraine.

apttukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP.
Tổng thống Nga Putin tuyên bố ngừng bắn 32 giờ ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn 32 giờ ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính Thống giáo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/4 đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, theo AP.

Sắc lệnh của ông Putin, được Điện Kremlin công bố, yêu cầu các lực lượng Nga thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 16h chiều 11/4 và kéo dài đến hết ngày 12/4.

Xung đột Trung Đông kéo dài, ông Zelensky lo mất sự ủng hộ của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với AP tại Thổ Nhĩ Kỳ tối 4/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ-Israel với Iran có thể làm suy giảm thêm sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, khi các ưu tiên toàn cầu của Washington thay đổi và Kiev chuẩn bị đối mặt với việc giảm nguồn cung tên lửa phòng không Patriot vốn đang rất cần thiết.

"Ukraine đang cần thêm các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để đối phó với các đợt tấn công hàng ngày của Nga", ông Zelensky nói.

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.