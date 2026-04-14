Điều gì xảy ra sau thất bại bầu cử của Thủ tướng Hungary Orbán?

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội, đồng nghĩa với việc ông sẽ kết thúc 16 năm cầm quyền tại quốc gia này.

Cử tri Hungary hôm 12/4 đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử với kết quả có thể có những tác động lan rộng trên toàn thế giới, theo AP. Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary cho biết, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt gần 80%, một con số cao kỷ lục.

"Cú sốc" có thể thay đổi cục diện chính trị trong EU

Thủ tướng Orbán đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội, đồng nghĩa với việc ông sẽ kết thúc 16 năm cầm quyền tại Hungary. Theo AP, đây thực sự là một "cú sốc" lớn đối với ông Orbán - đồng minh của cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ảnh: AA.

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Péter Magyar, một cựu đồng minh của ông Orbán, đã vận động tranh cử với cam kết chống tham nhũng và tập trung vào các vấn đề dân sinh như y tế, giao thông công cộng,... Ông Péter Magyar cũng hứa sẽ tái thiết quan hệ của Hungary với Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - những mối quan hệ đã rạn nứt dưới thời ông Orbán. Các lãnh đạo châu Âu sau đó nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới ông Magyar.

Chiến thắng của ông Péter Magyar được dự báo sẽ làm thay đổi cục diện chính trị trong EU, nơi Thủ tướng Orbán từng nhiều lần phủ quyết các quyết định then chốt, cũng như sẽ tác động mạnh đến các phong trào cực hữu trên toàn cầu.

Hiện chưa rõ liệu Đảng Tisza của ông Magyar có giành được đa số 2/3 trong Quốc hội hay không, điều này sẽ cho phép họ thực hiện các thay đổi lớn về luật pháp. Với 93% số phiếu đã được kiểm, Đảng Tisza nhận được hơn 53% số phiếu ủng hộ, so với 37% của Đảng Fidesz cầm quyền của ông Orbán, và dự kiến sẽ giành chiến thắng tại 94 trong tổng số 106 khu vực bầu cử của Hungary.

“Tôi đã chúc mừng Đảng chiến thắng. Chúng tôi sẽ phục vụ quốc gia Hungary và quê hương từ vị trí đối lập”, Thủ tướng Orbán nói với những người ủng hộ.

"Cử tri viết lại lịch sử Hungary"

Sau chiến thắng bầu cử ngoạn mục của ông Magyar tại Hungary, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã gửi lời chúc mừng ông nhưng cũng cảm ơn Thủ tướng Orbán về "sự hợp tác chặt chẽ trong những năm qua".

Là người từng làm việc trong nội bộ Đảng Fidesz của Thủ tướng Orbán, ông Magyar, 45 tuổi, đã rời đảng vào năm 2024 và nhanh chóng thành lập Đảng Tisza. Kể từ đó, ông đã đi khắp Hungary, tổ chức các cuộc vận động ở cả những khu dân cư lớn và nhỏ, với lịch trình dày đặc khi có ngày ông đến thăm tới 6 thị trấn.

Trong bài phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ tại buổi tiệc mừng chiến thắng bên bờ sông Danube hôm 12/4, ông Magyar nói rằng cử tri của ông đã "viết lại lịch sử Hungary".

Đảng Tisza của ông Peter Magyar đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 12/4/2026. Ảnh: AP.

Tại Budapest, anh Marcell Mehringer, 21 tuổi, cho biết anh đi bầu “chủ yếu để Hungary cuối cùng sẽ trở thành một quốc gia thực sự châu Âu, và để giới trẻ, cũng như tất cả mọi người, thực hiện nghĩa vụ công dân cơ bản nhằm đoàn kết quốc gia này và phá vỡ những ranh giới do hận thù tạo ra”.

EU sẽ chờ đợi xem ông Magyar sẽ thay đổi cách tiếp cận của Hungary với Ukraine như thế nào. Thủ tướng Orbán từng nhiều lần gây khó dễ cho các nỗ lực của EU nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Dưới thời ông Orban, mối quan hệ giữa Hungary và EU trở nên căng thẳng. Mặc dù Hungary là một trong những quốc gia nhỏ hơn trong EU, Thủ tướng Orbán đã nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn các quyết định cần sự nhất trí.

Gần đây nhất, Thủ tướng Orbán đã chặn khoản vay 90 tỷ euro (104 tỷ đô la) của EU dành cho Ukraine.

