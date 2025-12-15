Thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Đại Cát Á

Cục Quản lý Dược vừa thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á.

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định số 744/QĐ-QLD ngày 13/12/2025 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (địa chỉ 43D/44 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận cũ, TP Hồ Chí Minh).

Cụ thể, thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với các mỹ phẩm:

Sản phẩm Black Pearl Peptide Patch; số tiếp nhận Phiếu công bố 197678/23/CBMP-QLD; tên nhà sản xuất Noksibcho Cosmetic Co., LTD (địa chỉ 44B 11L, 302, Namdong-daero, Namdong-Gu, Incheon, Korea) ngày cấp 20/03/2023.

Sản phẩm Dr. Iaso Cica-Maca Cream, Số tiếp nhận Phiếu công bố 221914/24/CBMP-QLD; tên nhà sản xuất Kolmar Korea Co., Ltd. 22-17 Sandan-Gil, JeonuiMyeon, Sejong-Si Korea, ngày cấp 09/01/2024.

Ảnh minh họa/Nguồn sohuutritue.net.vn

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi do không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định số 744/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào tháng 10/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á do có hành vi kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Các tình tiết tăng nặng có 23 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra.

Với các vi phạm trên, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị phạt tiền với mức phạt là 75 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, công ty này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ 23 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Cũng trong tháng 10/2025, Cục Quản lý Dược cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á số tiền 195 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á thực hiện hành vi vi phạm hành chính về mỹ phẩm như: Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt đối với 02 sản phẩm mỹ phẩm Queendoes Rhea Serum (số tiếp nhận Phiếu công bố: 241190/24/CBMP-QLD cấp ngày 27/6/2024); sản phẩm Renewing concentrate (số tiếp nhận Phiếu công bố: 232960/24/CBMP-QLD cấp ngày 16/4/2024);

Nhãn sản phẩm mỹ phẩm ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đối với 19 sản phẩm mỹ phẩm; Kê khai không đúng các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 5 sản phẩm mỹ phẩm; Quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm sản phẩm Blemish Control. Công ty này còn có các tình tiết tăng nặng là có 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm kiểm tra; hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm.

Vào tháng 6/2025, tại thông báo số 1774/QLD-MP, Cục Quản lý Dược đã quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 20 sản phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á đưa ra thị trường.

Cụ thể, các lô sản phẩm Queendoes Rhea Serum số DARF08 và Renewing concentrate số 42078 đã bị thu hồi do "mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố".

Cùng với đó, 18 sản phẩm còn lại bao gồm: Queendoes Essential Ac Healer Serum số lô DAACF09, Dr.IASO AC Booster số lô EOW2, The Skin House Crystal Whitening Plus Serum số lô XA01E, DR.IASO Triple-M Hydrating Cream số lô EM32, Queendoes Essential PDRN Serum số lô DAPF09, The Skin House Wrinkle System Cream số lô XK01, Dermal Hyaluron 3 Filler Concentrate số lô 12117, Dermal Mimic Lift Concentrate số lô 12087; Dermal Lift Repair Concentrate số lô 42357, Dermal Hyaluron Booster Concentrate số lô 12166, Renewing Face Cream số lô 52117, The Skin House Wrinkle Collagen Toner số lô XD01, Anti-Stress Cure số lô 12097, Matrix Repair Concentrate số lô 52078, Glow Peeling số lô 52456, Renewing concentrate số lô 42078, Progressive Age Care Serum số lô EEF1, Restorative Concentrate số lô 32447 cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do phát hiện các sản phẩm được ghi nhãn công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.