Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Zacy

Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ của Zacy vì mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 729/QĐ-QLD ngày 08/12/2025 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy.

Cụ thể, thu hồi 3 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm, gồm:

Sản phẩm ASAP Radiance Serum, số tiếp nhận Phiếu công bố 190899/22/CBMP-QLD, nhà sản xuất ASAP Skin Products (địa chỉ: Suite 201, 120 Bay Street Port Melbourne Victoria 3207 Autralia), ngày cấp 02/12/2022;

Sản phẩm Mandelic Acid 3-in-1 Wash, số tiếp nhận Phiếu công bố 205372/23/CBMP-QLD, nhà sản xuất Vivant Pharmaceuticals, LLC (địa chỉ: 5757 NW 158 St Miami Lakes, FL 33014, USA), ngày cấp 06/07/2023;

Sản phẩm 3% Mandelic Acid 3-in-1 Toner, số tiếp nhận Phiếu công bố 205104/23/CBMP-QLD, nhà sản xuất Vivant Pharmaceuticals, LLC (địa chỉ: 5757 NW 158 St Miami Lakes, FL 33014, USA), ngày cấp 06/07/2023.

1-7696.jpg
Quyết định thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 3 sản phẩm của Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy/ Ảnh chụp màn hình

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên Phiếu công bố: Tầng 3A, 6A Số 69 phố Nguyễn Hy Quang, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0107468471) đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố. Quyết định thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

1-5683.jpg
Công văn tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy/ Ảnh chụp màn hình

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Công văn số 4365/QLD-MP về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy trong thời gian 06 tháng.

Lý do: Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố, vi phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 47 Thông tư số 06/2011/TT-BYT. 2. Khi hết thời hạn tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm, trường hợp công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy đứng tên công bố theo quy định.

Cục Quản lý Dược cũng đã ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 3 sản phẩm nêu trên và 1 sản phẩm khác là mặt nạ Bellmona tea tree modeling mask của Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy.

#Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy #Thu hồi #số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac bị thu hồi 3 sản phẩm

3 sản phẩm của Công ty Vimac bị đình chỉ, thu hồi và tiêu hủy do vi phạm quy định về hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngày 8/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4362/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac.

Cụ thể, 3 sản phẩm do Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất. Địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Lô B1- 11 Shophouse Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, địa chỉ hiện nay: Tầng 5, Tòa nhà 74 Miếu Đầm, phường Từ Liêm, TP Hà Nội; Địa chỉ sản xuất: Ô CN08 cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, nay là Ô CN08 cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0109178231).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thuốc hạ sốt Padobaby của Dược Medipharco kém chất lượng nguy hiểm thế nào?

Methylparaben trong thuốc Padobaby không đạt định lượng có thể ảnh hưởng đến độ ổn định, an toàn và hiệu lực của thuốc, đặc biệt nguy hiểm khi dùng cho trẻ em.

Thuốc kém chất lượng nguy hại cho người dùng

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 696/QĐ-QLD, thu hồi toàn quốc lô thuốc bột uống Padobaby do Medipharco sản xuất do vi phạm nghiêm trọng chất lượng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi Kem dưỡng da VitaminE Carebeau – Trắng của Công ty Thương Tín

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy Kem dưỡng da VitaminE Carebeau – Trắng của Công ty Thương Tín, đồng thời tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trong 6 tháng.

Do vi phạm chất lượng, ngày 09/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 4367/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem dưỡng da Vitamin E Carebeau – Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White), lọ 250g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 135014/20/CBMP-QLD, số lô 561, NSX 08/2024, HSD 08/2027. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín (địa chỉ: Số nhà 17, ngách 351/81/3 thôn Đại Đồng, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, nay là số nhà 17, ngách 351/81/3 thôn Đại Đồng, phường Thượng Cát, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nhà sản xuất: SB Interlab Co., Ltd, Thái Lan.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới