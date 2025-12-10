Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Zacy

Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ của Zacy vì mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 729/QĐ-QLD ngày 08/12/2025 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy.

Cụ thể, thu hồi 3 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm, gồm:

Sản phẩm ASAP Radiance Serum, số tiếp nhận Phiếu công bố 190899/22/CBMP-QLD, nhà sản xuất ASAP Skin Products (địa chỉ: Suite 201, 120 Bay Street Port Melbourne Victoria 3207 Autralia), ngày cấp 02/12/2022;

Sản phẩm Mandelic Acid 3-in-1 Wash, số tiếp nhận Phiếu công bố 205372/23/CBMP-QLD, nhà sản xuất Vivant Pharmaceuticals, LLC (địa chỉ: 5757 NW 158 St Miami Lakes, FL 33014, USA), ngày cấp 06/07/2023;

Sản phẩm 3% Mandelic Acid 3-in-1 Toner, số tiếp nhận Phiếu công bố 205104/23/CBMP-QLD, nhà sản xuất Vivant Pharmaceuticals, LLC (địa chỉ: 5757 NW 158 St Miami Lakes, FL 33014, USA), ngày cấp 06/07/2023.

Quyết định thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 3 sản phẩm của Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy/ Ảnh chụp màn hình

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên Phiếu công bố: Tầng 3A, 6A Số 69 phố Nguyễn Hy Quang, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0107468471) đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố. Quyết định thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Công văn tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy/ Ảnh chụp màn hình

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Công văn số 4365/QLD-MP về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy trong thời gian 06 tháng.

Lý do: Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố, vi phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 47 Thông tư số 06/2011/TT-BYT. 2. Khi hết thời hạn tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm, trường hợp công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy đứng tên công bố theo quy định.

Cục Quản lý Dược cũng đã ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 3 sản phẩm nêu trên và 1 sản phẩm khác là mặt nạ Bellmona tea tree modeling mask của Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy.