Thu hồi phiếu công bố của 288 mỹ phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc

Cục Quản lý Dược thu hồi 278 mỹ phẩm của Công ty C-STORE, 6 mỹ phẩm của Công ty Sang và 4 mỹ phẩm của Alice Cao do không còn nhu cầu kinh doanh hoặc tái cơ cấu.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định số 726/QĐ-QLD ngày 08/12/2025 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 278 loại mỹ phẩm nhập khẩu do Công ty TNHH C-STORE Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty này có địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà The HUB, 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP HCM, mã số doanh nghiệp: 0109148205.

Danh sách 278 mỹ phẩm bị thu hồi phiếu công bố sản phẩm đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Lý do thu hồi bởi công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không còn nhu cầu kinh doanh.

Quyết định thu hồi 278 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH C-STORE Việt Nam/ Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Quyết định số 727/QĐ-QLD ngày 08/12/2025 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 6 sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty có địa chỉ tại 11/9 Ngô Quang Huy, phường An Khánh, TP HCM, mã số doanh nghiệp 0310631333.

Lý do thu hồi vì công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 6 sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang đưa ra thị trường.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược còn ban hành Quyết định số 728/QĐ-QLD ngày 08/12/2025 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 4 sản phẩm do Công ty TNHH ALICE CAO chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty này có địa chỉ tại số 47 đường số 5, phường Linh Xuân, TP HCM, mã số doanh nghiệp 0318754672.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do tái cơ cấu danh mục sản phẩm nhập khẩu.

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 4 mỹ phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, do Công ty TNHH ALICE CAO chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Thời gian vừa qua, hàng loạt doanh nghiệp tự nguyện rút xin rút phiếu công bố mỹ phẩm.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Dược, việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận mỹ phẩm nhập khẩu là hoạt động bình thường, đúng theo quy định hiện hành. Doanh nghiệp xin tự nguyện rút số nhưng nếu cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm vẫn bị xử lý, không phải rút số tiếp nhận là không còn căn cứ để xử lý.

Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, thanh kiểm tra mặt hàng mỹ phẩm để kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng việc rút số tiếp nhận để né tránh hậu kiểm hoặc trách nhiệm pháp lý.