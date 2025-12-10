Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi phiếu công bố của 288 mỹ phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc

Cục Quản lý Dược thu hồi 278 mỹ phẩm của Công ty C-STORE, 6 mỹ phẩm của Công ty Sang và 4 mỹ phẩm của Alice Cao do không còn nhu cầu kinh doanh hoặc tái cơ cấu.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định số 726/QĐ-QLD ngày 08/12/2025 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 278 loại mỹ phẩm nhập khẩu do Công ty TNHH C-STORE Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty này có địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà The HUB, 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP HCM, mã số doanh nghiệp: 0109148205.

Danh sách 278 mỹ phẩm bị thu hồi phiếu công bố sản phẩm đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Lý do thu hồi bởi công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không còn nhu cầu kinh doanh.

1-3657.jpg
Quyết định thu hồi 278 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH C-STORE Việt Nam/ Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Quyết định số 727/QĐ-QLD ngày 08/12/2025 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 6 sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty có địa chỉ tại 11/9 Ngô Quang Huy, phường An Khánh, TP HCM, mã số doanh nghiệp 0310631333.

Lý do thu hồi vì công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 6 sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang đưa ra thị trường.

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 6 sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang đưa ra thị trường.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược còn ban hành Quyết định số 728/QĐ-QLD ngày 08/12/2025 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 4 sản phẩm do Công ty TNHH ALICE CAO chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty này có địa chỉ tại số 47 đường số 5, phường Linh Xuân, TP HCM, mã số doanh nghiệp 0318754672.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do tái cơ cấu danh mục sản phẩm nhập khẩu.

phieu-cong-bo-san-pham-1-150-3478.png
Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 4 mỹ phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, do Công ty TNHH ALICE CAO chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Thời gian vừa qua, hàng loạt doanh nghiệp tự nguyện rút xin rút phiếu công bố mỹ phẩm.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Dược, việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận mỹ phẩm nhập khẩu là hoạt động bình thường, đúng theo quy định hiện hành. Doanh nghiệp xin tự nguyện rút số nhưng nếu cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm vẫn bị xử lý, không phải rút số tiếp nhận là không còn căn cứ để xử lý.

Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, thanh kiểm tra mặt hàng mỹ phẩm để kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng việc rút số tiếp nhận để né tránh hậu kiểm hoặc trách nhiệm pháp lý.

#thu hồi #phiếu công bố #gần 300 mỹ phẩm nhập khẩu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy bị thu hồi 4 mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy ngừng bán, thu hồi và tiêu hủy 4 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Do có công thức và nhãn sản phẩm không đúng như hồ sơ đã công bố, Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy vừa bị Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 4364/QLD-MP ngày 08/12/2025 đình chỉ lưu hành, thu hồi 4 mỹ phẩm lưu thông trên thị trường.

1-6139.jpg
Ảnh chụp màn hình
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac bị thu hồi 3 sản phẩm

3 sản phẩm của Công ty Vimac bị đình chỉ, thu hồi và tiêu hủy do vi phạm quy định về hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngày 8/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4362/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac.

Cụ thể, 3 sản phẩm do Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất. Địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Lô B1- 11 Shophouse Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, địa chỉ hiện nay: Tầng 5, Tòa nhà 74 Miếu Đầm, phường Từ Liêm, TP Hà Nội; Địa chỉ sản xuất: Ô CN08 cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, nay là Ô CN08 cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0109178231).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi Kem dưỡng da VitaminE Carebeau – Trắng của Công ty Thương Tín

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy Kem dưỡng da VitaminE Carebeau – Trắng của Công ty Thương Tín, đồng thời tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trong 6 tháng.

Do vi phạm chất lượng, ngày 09/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 4367/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem dưỡng da Vitamin E Carebeau – Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White), lọ 250g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 135014/20/CBMP-QLD, số lô 561, NSX 08/2024, HSD 08/2027. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín (địa chỉ: Số nhà 17, ngách 351/81/3 thôn Đại Đồng, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, nay là số nhà 17, ngách 351/81/3 thôn Đại Đồng, phường Thượng Cát, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nhà sản xuất: SB Interlab Co., Ltd, Thái Lan.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới