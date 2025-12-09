Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy bị thu hồi 4 mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy ngừng bán, thu hồi và tiêu hủy 4 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Do có công thức và nhãn sản phẩm không đúng như hồ sơ đã công bố, Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy vừa bị Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 4364/QLD-MP ngày 08/12/2025 đình chỉ lưu hành, thu hồi 4 mỹ phẩm lưu thông trên thị trường.

Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với các mỹ phẩm gồm:

Sản phẩm ASAP Radiance Serum, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 190899/22/CBMP-QLD, cấp ngày 02/12/2022;

Sản phẩm Mandelic Acid 3-In-1 Wash, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 205372/23/CBMP-QLD, cấp ngày 06/07/202;

Sản phẩm 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 205104/23/CBMP-QLD, cấp ngày 06/07/2023.

Lý do thu hồi 3 sản phẩm trên là do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Các sản phẩm do Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy chịu trách nhiệm đưa ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Tầng 3A, 6A Số 69 phố Nguyễn Hy Quang, phường Đống Đa, TP Hà Nội),

Thu hồi nhiều sản phẩm do không đúng công thức đã công bố/ Ảnh ĐS&PL

Bên cạnh đó, Công ty này còn có sản phẩm mặt nạ Bellmona Tea Tree Modeling Mask, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 256597/24/CBMP-QLD, cấp ngày 24/11/2024 cũng bị thu hồi do nhãn gốc sản phẩm không có tên nhãn hàng Bellmona. Nhãn gốc sản phẩm ghi “Tea tree Herb Modeling Mask” không phù hợp với tên sản phẩm kê khai trên Phiếu công bố.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 04 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 04 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định, cụ thể: 3 sản phẩm ASAP Radiance Serum, Mandelic Acid 3-In-1 Wash, 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner thu hồi để tiêu hủy sản phẩm. Sản phẩm Bellmona Tea Tree Modeling Mask trường hợp không loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa) thì buộc tiêu hủy sản phẩm theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 25/12/2021. Gửi báo cáo thu hồi 04 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/12/2025.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội giám sát Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy trong việc thực hiện thu hồi 04 sản phẩm nêu trên không đáp ứng quy định; Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/12/2025.